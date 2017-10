Guia VAVEL NBA 2017/18: Washington Wizards

Foto: Hugo Alves/VAVEL Brasil

O Washington Wizards é quase sempre uma incógnita. Quando esperamos algo bom, normalmente vem a decepção. Quando não esperamos nada, vem algo grande. Na temporada passada, após dois primeiros meses bem irregulares, a equipe entrou nos trilhos e começou a passar por cima dos adversários, principalmente na sua casa.

Esse grande trabalho em casa fez com que a equipe não tivesse problemas para alcançar a pós-temporada, conseguindo, inclusive, mando de quadra. Após uma primeira rodada, de certo modo, tranquila, passando pelos Hawks, veio a semifinal, contra o Boston Celtics. Mesmo jogando muito bem e conseguindo forçar sete jogos, a equipe ficou pelo caminho.

Craque - John Wall

Discutivelmente o melhor armador da conferência Leste, John Wall é, sem sombra de dúvidas, um daqueles jogadores que você quer na sua franquia e sabe que ele vai honrar seu uniforma para sempre. Após um início de carreira difícil na liga, com algumas contusões, desde a temporada 2013/14 o armador vem se consolidando como um dos grandes jogadores da liga.

O basquete de John Wall é inteligente e muito eficiente. Ele comanda o Wizards tanto no ataque, com mais de 23 pontos de média e quase 11 assistências por jogo, como na defesa, sendo um dos melhores defensores de perímetro da liga. Ele é o grande craque da franquia e tem tudo para levar Washington a lugares bem altos.

Técnico - Scott Brooks

Scott Brooks já é um cara, de certo modo, consolidado na NBA. Melhor técnico da liga em 2010, ele chegou ao Washington Wizards na última temporada para substituir Randy Wittman, só que com algum receio, tendo em vista suas temporadas de trabalho meio irregulares no Oklahoma City Thunder.

Mesmo assim, Brooks surpreendeu a todos, mostrando ao mundo uma equipe rápida, explosiva, que adora jogar em transição, algo parecido com o próprio Thunder da temporada 2012/13, que foi vice-campeão da NBA. Espera-se mais um trabalho sólido de Brooks à frente dos mágicos.

Expectativa para temporada 2017/18

Se conseguir manter a pegada da última temporada, é bem provável que os Wizards terminem com um record ainda melhor. Pode-se dizer que a grande "briga" será pela terceira colocação no Leste, com a equipe de John Wall e cia brigando cabeça a cabeça com o Toronto Raptors, como foi na temporada passada.

Porém, a equipe perdeu algumas peças importantes, sendo a principal delas o ala-armador Bojan Bogdanovic, grande aquisição durante a última temporada, que foi para o Indiana Pacers. Além dele, Brandon Jennings, Trey Burke e Marcus Thornton deixaram o corpo de guards da equipe. Para seus lugares, nada de grandes nomes, sendo o principal dele Jodie Meeks, que pode ajudar nos chutes do perímetro.

Mesmo assim, Washington segue sendo uma equipe muito sólida, principalmente pelo seu quinteto titular. Marcin Gortat com um ótimo trabalho na tábua, Markieff Morris e sua versatilidade, Otto Porter Jr. com seu jogo muito regular, principalmente ataque, além de, claro, umas melhores duplas da liga com John Wall e o excelente Bradley Beal, que prometem dar muito trabalho como de costume.

Conheça o Washington Wizards

Quinteto inicial: John Wall, Bradley Beal, Otto Porter Jr., Markieff Morris e Marcin Gortat.

Quem chegou: Mike Scott, Jodie Meeks, Tim Frazier, Donald Sloan, Carrick Felix, Devin Robinson (R) e Mike Young (R).

Quem saiu: Trey Burke, Brandon Jennings, Marcus Thornton, Andrew Nicholson e Bojan Bogdanovic.

Arena: Capital One Arena.

Uniformes 2017/18