Guia VAVEL NBA 2017/18: Los Angeles Lakers

O Los Angeles Lakers continua realizando o processo de reconstrução e a temporada 2017/18 não deve ser muito diferente das últimas. Porém, com a evolução de Brandon Ingram, Julius Randle e Jordan Clarkson, somado ao talento do calouro Lonzo Ball, a franquia deve conquistar melhores resultados e ter um desempenho melhor em relação a temporada anterior.

Aos poucos os Lakers caminham para a reta final do processo de reconstrução. No verão deste ano conquistou o título da Summer League com destaque para Lonzo Ball que foi eleito o MVP do torneio. Também vale destacar a atuação do calouro Kyle Kuzma, que teve boa performance na liga de verão e na pré-temporada.

Além dos jovens, os Lakers se reforçaram com alguns nomes mais velhos e conhecidos da liga. O pivô Brook Lopez chegou numa troca envolvendo D'Angelo Russell e Mozgov, enquanto Kentavious Caldwell-Pope e Andrew Bogut assinaram durante a janela de agentes livres.

Para a segunda temporada como treinador, Luke Walton terá um elenco mais recheado de opções em relação a temporada anterior. O treinador já tem seu padrão de jogo definido e a tendência é que nesta temporada a equipe não cometa tantos erros e melhore em alguns aspectos em relação ao ano anterior.

Temporada 2016/17

A temporada 2016/17 do Los Angeles Lakers começou com boas atuações no mês de novembro, com Luke Walton concorrendo ao prêmio de técnico do mês e a equipe na zona de playoffs. Porém, as lesões de D'Angelo Russell e Nick Young atrapalharam e o rendimento da equipe caiu drasticamente. Apesar da ilusão no início da temporada, os Lakers deram sequência ao planejamento de apenas desenvolver os jovens jogadores mesmo após o retorno dos atletas lesionados.

Depois que Jeanie Buss assumiu o cargo do irmão como mandatária da franquia, Magic Johnson foi contratado para ser presidente do basquete, assumindo o cargo de Mitch Kupchak, e deu carta branca para Luke Walton testar mais jovens depois do fim de semana das estrelas, como Ivica Zubac ganhando a vaga de Timofey Mozgov.

Em meio a tantos problemas e, mais uma vez, com uma das piores campanhas da temporada, o Los Angeles Lakers conseguiu terminar a temporada em alta conquistando cinco vitórias seguidas, tendo o armador D'Angelo Russell como protagonista.

Craque: Brook Lopez

Com um elenco repleto de jovens jogadores, é certo que desde a aposentadoria de Kobe Bryant que o Los Angeles Lakers não tem uma grande estrela. Em meio a tantos garotos, o experiente pivô Brook Lopez se destaca.

Depois de cinco temporadas no Brooklyn Nets, o pivô fará a décima temporada da carreira na NBA pelo Los Angeles Lakers. Com muitas qualidades, entre elas o bom aproveitamento nos arremessos de longa distância, Lopez tem tudo para se adaptar ao esquema small-ball de Luke Walton.

Além da experiência e qualidade, Brook Lopez terá papel importante para ajudar a desenvolver atletas como Julius Randle, Larry Nance Jr e Ivica Zubac. Lopez tem média de 18.6 pontos na carreira e anotou 20 pontos por jogo na temporada 2016/17.

Expectativa para a temporada 2017/18

Com um elenco cheio de promessas e com o treinador Luke Walton indo para a segunda temporada na carreira, a tendência é que o Los Angeles Lakers demonstre uma evolução em relação a defesa e as decisões tomadas pelos jogadores em sua maioria sem experiência.

Com um plano de jogo já definido, a expectativa dos Lakers é superar a barreira das 30 vitórias na temporada e continuar desenvolvendo seus atletas, especialmente Brandon Ingram e o calouro Lonzo Ball, que terá grande responsabilidade de organizar a equipe.

Conheça o Los Angeles Lakers

Quinteto inicial: Lonzo Ball, Kentavious Caldwell-Pope, Brandon Ingram, Julius Randle e Brook Lopez.

Quem chegou: Lonzo Ball, V.J. Beachem, Vander Blue, Andrew Bogut, Thomas Bryant, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Josh Hart, Kyle Kuzma, Brook Lopez, Briante Weber, Stephen Zimmerman.

Quem saiu: Tarik Black, Timofey Mozgov, David Nwaba, Thomas Robinson, D'Angelo Russell, Metta World Peace, Nick Young.

Treinador: Luke Walton.

Arena: Staples Center.

