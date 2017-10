Guia VAVEL NBA 2017/18: Golden State Warriors

Foto: Hugo Alves/VAVEL

Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors começa mais uma temporada como o grande favorito ao título. A franquia da Califórnia conseguiu manter a base com Stephen Curry e Kevin Durant, e têm tudo para buscar o terceiro título em quatro anos.

Mas se engana quem acha que o Golden State Warriors vai ter o fácil caminho que teve como nos playoffs deste ano, quando chegou nas finais invicto e terminou a pós-temporada com apenas uma derrota. Equipes como o Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets, além do bem treinado San Antonio Spurs, ameaçam o reinado do time da Bay Area.

Temporada 2016/17

O Golden State Warriors aprendeu algumas lições deixadas após o vice em 2015/16 e, desta vez, mesmo com a contratação de Kevin Durant não tentou quebrar recordes na temporada, se poupando para os playoffs.

A chegada do experiente Kevin Durant ajudou na evolução de alguns jogadores, como Stephen Curry e Draymond Green, que diferente de 2015/16 ficaram mais leves e com os nervos mais controlados. O resultado não poderia ser outro: a equipe comandada por Steve Kerr deu show e teve a melhor campanha geral.

Nos playoffs, varreram todos os adversários, incluindo o San Antonio Spurs - que muito contestou a lesão sofrida por Kawhi Leonard no primeiro jogo da série. A lesão do ala aconteceu quando o time do Texas vencia por 20 pontos de vantagem e, a partir disso, os Warriors conseguiram virar o jogo.

Os Warriors chegaram nas finais pelo terceiro ano consecutivo e o adversário era o mesmo Cleveland Cavaliers, de LeBron James. Porém, em quadra prevaleceu o time californiano que teve Kevin Durant decisivo e eleito o MVP das finais no quinto título da história da franquia.

Quem é o craque?

Com tantos bons jogadores no elenco, é difícil destacar apenas um. É verdade que Kevin Durant, pelo talento e experiência, é a grande estrela do elenco. O ala teve média de 25 pontos na temporada, mas brilhou nas finais com 35 pontos por jogo, sendo eleito o MVP Finals.

Mas não podemos deixar de destacar Stephen Curry, que também é uma grande estrela neste elenco do Golden State Warriors. O armador, enfim, teve uma atuação digna nas finais com médias de 26 pontos, 8 rebotes e 9 assistências, tendo feito até triplo-duplo em dois jogos. Curry só não foi mais brilhante que Durant.

Durante a temporada regular, Curry e Durant protagonizaram diversos lances juntos e demonstraram muito entrosamento desde o início. Ambos tiveram médias de 25 pontos por jogo e lideraram o Golden State Warriors.

Expectativa para a temporada 2017/18

Embora o Cleveland Cavaliers e outras franquias da Conferência Oeste tenham se reforçado, o Golden State Warriors continua como o grande favorito ao título da NBA em 2017/18. O time da Bay Area conseguiu manter todas as suas estrelas e reforçou o banco com alguns reforços pontuais e fez boa adição no draft. Com isso, a expectativa é o título.

Entretanto, para defender o título, os Warriors terão que competir mais do que na temporada passada, quando varreram todos os adversários. Com Thunder e Rockets mais reforçados, além do Spurs que costuma fazer boas campanhas, o caminho ficou mais difícil.

Conheça o Golden State Warriors

Quinteto inicial: Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e Zaza Pachulia.

Quem chegou: Nick Young, Omri Casspi, Jordan Bell y Chris Boucher.

Quem saiu: Ian Clark, Matt Barnes y James Michael McAdoo.

Técnico: Steven Kerr.

Arena: Oracle Arena.

Uniformes 2017/18