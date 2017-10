Guia VAVEL NBA 2017/18: Sacramento Kings

Foto: Hugo Alves/VAVEL

Após trocar o pivô DeMarcus Cousins na metade da temporada 2016/17, o Sacramento Kings resolveu se renovar. Para 2017/18, a franquia da capital da Califórnia aposta num elenco repleto de novatos promissores e talentosos após aproveitar muito bem o draft com escolhas como D'Aaron Fox, Justin Jackson, Harry Giles e Frank Mason.

D'Aaron Fox chegou como o principal nome entre os novatos. Um jogador com uma capacidade atlética impressionante, embora não possua tanta massa muscular. Além dos jovens, os Kings se reforçaram com alguns velhos conhecidos da liga, como o interminável Vince Carter e Zach Randolph.

Temporada 2016/17

O Sacramento Kings não começou mal a temporada 2016/17, porém não estava nada bem. A equipe era bastante irregular e dependia muitas vezes de DeMarcus Cousins, mas brigava por uma vaga nos playoffs.

Porém, os Kings precisavam de mudanças. Após o All-Star, decidiram trocar o principal jogador da equipe em busca de reformulação, dando adeus as chances de playoffs. DeMarcus Cousins foi para o New Orleans Pelicans em troca do novato Buddy Hield mais outros dois jogadores e uma escolha de segunda rodada do draft.

Quem é o craque?

Com a saída de DeMarcus Cousins, o Sacramento Kings ficou carente de uma grande estrela. Com tantos jovens, cai sobre o ombro de Buddy Hield de assumir o papel de principal jogador e liderar a equipe.

Aposta de Vlade Divac, Buddy Hield tem uma capacidade incrível para arremessar, principalmente na linha de três pontos. Numa equipe que não deve ir muito longe na temporada, o ala-armador - que vai para o segundo ano de carreira - deve mostrar em quadra uma grande evolução e tornar-se o destaque.

Expectativa para a temporada 2017/18

Após se livrar de DeMarcus Cousins, os Kings iniciaram o modo de renovação e, por isso, não tem tantas expectativas para a temporada 2017/18. Com muitas franquias fortes na Conferência Oeste, o Sacramento Kings com um elenco repleto de jovens não possui chances de playoffs e não deve buscar essa meta.

Embora o time tenha nomes como George Hill, Bogdan Bogdanovic, Vince Carter e Zach Randolph, o mais importante no momento é desenvolver os jovens como Buddy Hield, D'Aaron Fox, Justin Jackson, Frank Mason e Harry Giles, que são o futuro da franquia.

Conheça o Sacramento Kings

Quinteto inicial: George Hill, Buddy Hield, Bogdan Bogdanovic, Zach Randolph e Kosta Koufos.

Quem chegou: George Hill, Vince Carter, Zach Randolph, De'Aaron Fox, Justin Jackson, Harry Giles, Frank Mason, Jack Cooley, JaKarr Sampson.

Quem saiu: Arron Afflalo, Anthony Tolliver, David Stockton, Marcus Williams, Matt Jones, Reggie Hearn.

Treinador: Dave Joerger.

Arena: Golden 1 Center.

Uniformes 2017/18