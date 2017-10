Guia VAVEL NBA 2017/18: Phoenix Suns

Foto: Hugo Alves/VAVEL

O Phoenix Suns continua dando sequência ao processo de renovação e já soma sete anos longe dos playoffs. Na temporada 2016/17, a franquia do Arizona ficou em último lugar na Conferência Oeste com apenas 24 vitórias e ainda teve a pior defesa com média de 112 pontos sofridos por jogo. Mas com tantos jovens promissores no elenco, como Devin Booker, Marquese Chriss e Josh Jackson, começa a aparecer uma luz de esperança no fim do túnel.

Temporada 2016/17

A temporada 2016/17 do Phoenix Suns foi terrível. A franquia do Arizona terminou em último na Conferência Oeste com apenas 24 vitórias e ainda teve a pior defesa com média de 112 pontos sofridos por jogo. O único saldo positivo foi ver o desenvolvimento de Devin Booker e Marquese Chriss.

Quem é o craque?

Desde a saída de Steve Nash que o Phoenix Suns não possui uma grande estrela. Porém, na temporada 2016/17 o ala-armador Devin Booker mostrou capacidade para ser a próxima grande estrela do Arizona e que terá um grande futuro na NBA.

Em março, o jovem ala-armador teve uma das maiores performances individuais da história da liga ao anotar 70 pontos contra o Boston Celtics no TD Garden. Devin Booker teve média de mais de 20 pontos por jogo.

Devin Booker tem apenas 20 anos e possui muita qualidade nos arremessos de longa distância, principalmente na linha de três pontos, além de ser ótimo infiltrador e driblador. Após um bom desempenho na temporada 2016/17, existe grande expectativa sobre o ala-armador para o próximo ano.

Expectativa para a temporada 2017/18

O principal objetivo do Phoenix Suns continua sendo desenvolver os jovens. Devin Booker e Marquese Chriss já estão em estágio final de lapidação, enquanto Josh Jackson fará sua primeira temporada na NBA como uma das grandes promessas do último draft.

Nem só de jovens vive o elenco do Phoenix Suns, que também possui nomes conhecidos da liga como os armadores Eric Bledsoe e Brandon Knight, o ala TJ Warren e o pivô Tyson Chandler. Porém, o elenco é limitado e mais uma vez a franquia do Arizona deve figurar entre os últimos da Conferência Oeste.

Conheça o Phoenix Suns

Quinteto inicial: Eric Bledsoe, Devin Booker, T.J. Warren, Josh Jackson e Marquese Chriss.

Quem chegou: Anthony Bennett, Troy Daniels, Josh Jackson, Mike James, Alec Peters, Davon Reed.

Quem saiu: Leandro Barbosa, Ronnie Price.

Treinador: Earl Watson.

Arena: Talking Stick Resort Arena.

Uniformes 2017/18