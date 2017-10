Guia VAVEL NBA 2017/18: Charlotte Hornets

Foto: Hugo Alves/VAVEL Brasil

O Charlotte Hornets vem sendo, pelo nas últimas temporadas, uma incógnita no Leste. Na última temporada, muitos altos e baixos, além de lesões de jogadores importantes como Michael Kidd-Gilchrist, não deixaram a franquia de Michael Jordan chegar muito longe, tanto que acabou nem pegando playoffs.

Craque - Kemba Walker

Kemba Walker vem se firmando como um dos melhores armadores da liga faz um tempo. Com isso, toda a responsabilidade de levar o Hornets ao sucesso passa pelas suas mãos, e ele não decepciona. Na temporada passada, Kemba teve mais de 23 pontos de média, sendo o grande líder da equipe, o que acabou só confirmando que ele é a grande estrela da franquia. Na nova temporada, espera-se o casami #15 ainda mais afiado.

Técnico - Steve Clifford

Steve Clifford é um técnico amado por alguns e detestado por outros. Nunca foi alguém top na liga, mas faz até que um bom trabalho em Charlotte. O grande problema das suas equipes é irregularidade, com uma oscilação muito grande. Às vezes um time que joga muito bem, com a defesa bem postada, mas outras vezes uma equipe completamente perdida em quadra. Essa oscilação é um problema, mas Clifford não faz parte do grupo de péssimos treinadores da liga.

Expectativas para temporada 2017/18

Com o enfraquecimento do Leste, a expectativa é boa em torno da temporada do Charlotte Hornets. Com a chegada de Dwight Howard, a equipe ganhou uma força extra numa posição muito criticada nas últimas temporadas, mas que agora tem um dono.

O grande problema dos Hornets nas últimas temporadas foram as contusões de importantes de jogadores, sendo, o principal deles, Michael-Kidd Gilchrist, que já mostrou ter um potencial gigante, mas que sofre com o departamento médico. Além dele, o próprio Howard precisa ter uma sequência, tanto que foi importante em Atlanta por conta disso.

Além disso, os Hornets adquiriram vários calouros, sendo o principal deles Malik Monk, sua escolha de primeira rodada. Com certeza é um cara que vai ser fundamental vindo do banco. Além dele, Marcus Paige, Dwayne Bacon, ambos calouros, e Michael Carter-Williams terão que funcionar saindo do banco.

Kemba Walker e Nicolas Batum serão os jogadores mais importantes, com a missão de comandar essa equipe que, se tiver uma boa sequência e regularidade, alcançará sem muitos problemas os playoffs.

Conheça o Charlotte Hornets

Quinteto inicial: Kemba Walker, Nicolas Batum, Michael-Kidd Gilchrist, Marvin Williams e Dwight Howard.

Quem chegou: Dwayne Bacon (R), Michael Carter-Williams, Isaiah Hicks (R), Dwight Howard, Mangok Mathiang (R), Malik Monk (R), Marcus Paige (R) e Julyan Stone, T.J. Williams (R).

Quem saiu: Marco Belinelli, Miles Plumlee, Brian Roberts, Ramon Sessions, Briante Weber e Christian Wood.

Arena: Spectrum Center.

Uniformes 2017/18