Guia VAVEL NBA 2017/18: Atlanta Hawks

Google Plus

Foto: Hugo Alves/VAVEL Brasil

O Atlanta Hawks era, até a temporada passada, uma das grandes e interessantes forças da conferência Leste. Mesmo perdendo Jeff Teague para o Indiana Pacers e Al Horford para o Boston Celtics, a equipe da Georgia continuou sendo uma franquia muito difícil de ser batida, tanto que conseguiu fazer uma boa temporada regular, mesmo não alcançando uma posição para mando de quadra.

Carregados por Paul Millsap, além do talentoso Dennis Schroder e do experiente Dwight Howard, a equipe até deu trabalho na primeira rodada da pós-temporada para o rival de divisão Washington Wizards, mas ficou pelo caminho.

Craque - Dennis Schroder

Com a saída de vários jogadores importantes desde a temporada passada, como Jeff Teague, Paul Millsap e Al Horford, todas as expectativas da temporada dos Hawks estão, principalmente, nas costas do armador alemão Dennis Schroder, que virou, mesmo com a jovem idade, a referência na equipe.

A qualidade do camisa #17 é indiscutível, principalmente com a bola nas mãos, sendo um passador excelente. Porém, por ainda não ser um grande nome e estar indo apenas para sua segunda temporada como titular, o receio é gigante, ainda mais para uma franquia que, nas últimas temporadas, foi acostumada a vitórias. Trabalho bem árduo para o alemão.

Técnico - Mike Budenholzer

Com a saída de todas as estrelas, a responsabilidade para uma campanha não tão decepcionante cai em cima de Mike Budenholzer. Melhor treinador da temporada 2014/15 e ex-assistente de Gregg Popovich no San Antonio Spurs, o técnico de 48 anos é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes talentos da nova safra de técnicos desta década.

O trabalho nessa temporada será ainda mais difícil, tendo em vista o elenco bem renovado, jovem e com praticamente nenhum jogador de estrela. O coletivo será essencial para Budenholzer trabalhar com sua equipe.

Expectativas para temporada 2017/18

Se as últimas temporadas foram de playoffs e muito sucesso para as águias de Atlanta, a realidade é completamente outra. Com uma equipe bem mais fraca em relação aos outros anos, tudo deve ser mais complicado. A responsabilidade, como já dito, ficará nas mãos de Dennis Schroder, um jovem atleta que ainda vai se firmar na liga.

A perda do seu garrafão titular, formado por Paul Millsap e Dwight Howard, além de dois importantes jogadores do perímetro, como Tim Hardaway Jr. e Thabo Sefolosha, acabam rebaixando bastante o Hawks na conferência Leste. Além disso, nenhum reforço de peso deixam a equipe como forte candidata para uma das primeiras escolhas do próximo Draft.

Conheça o Atlanta Hawks

Quinteto inicial: Dennis Schroder, Kent Bazemore, Taurean Prince, Ersan Ilyasova e Dewayne Dedmon.

Quem chegou: Luke Babbitt, Marco Belinell, Nicolás Brussino, John Collins (R), Quinn Cook, Dewayne Dedmon, Tyler Dorsey (R), Jeremy Evans, Josh Magette (R) e Miles Plumlee.

Quem saiu: José Calderón, Mike Dunleavy, Tim Hardaway Jr., Dwight Howard, Kris Humphries, Ryan Kelly, Paul Millsap e Thabo Sefolosha.

Arena: Philips Arena.

Uniformes 2017/18