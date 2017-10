Guia VAVEL NBA 2017/18: New York Knicks

Foto: Hugo Alves/VAVEL

O New York Knicks terminou a temporada 2016/17 bem abaixo do esperado. Com Phil Jackson como gerente geral, Jeff Hornacek como técnico e com o quarteto Derrick Rose, Carmelo Anthony, Kristaps Porzingis e Joakim Noah, se esperava dos nova iorquinos ao menos uma classificação para os playoffs da Conferência Leste, mas ficaram com o amargo 12º lugar.

Para a próxima temporada, Phil Jackson foi demitido da gerência do time e Carmelo Anthony foi trocado para o Oklahoma City Thunder, assim o ala-pivô Kristaps Porzingis ficará sobrecarregado na tentativa de levar o time a algum lugar que não seja na disputa pela primeira escolha do draft. O maior reforço do time ficou sendo Frank Ntilikina, francês selecionado na oitava posição do Draft 2017.

Porzingis, o craque dos Knicks

Quando Kristaps Porzingis foi anunciado como a escolha do New York Knicks há dois anos no draft, a reação dos torcedores foi de insatisfação e o jovem ala-pivô recebeu algumas vaias. Porém, o letão deu um show em quadra durante sua primeira temporada na NBA e logo caiu nas graças dos fãs dos Knicks.

Porzingis roubou a cena desde que começou a jogar pelo New York Knicks. Com a saída de Carmelo Anthony rumo ao Oklahoma City Thunder, o ala-pivô fica com o status de estrela. Em duas temporadas na carreira, possui médias de 16 pontos, 7 rebotes e quase 2 tocos por jogo.

Com a saída de Carmelo Anthony e Derrick Rose, o New York Knicks iniciará na temporada 2017/18 um processo de renovação, assim como tantas outras franquias já fazem. Kristaps Porzingis, que quase foi negociado no verão, será o responsável por liderar os Knicks ao longo da temporada.

Conheça o New York Knicks

Quinteto inicial: Ramon Sessions, Tim Hardaway Jr, Courtney Lee, Kriptaps Porzingis e Willy Hernangómez.

Quem chegou: Frank Ntilikina, Trey Burke, Ramon Sessions, Jarrett Jack, Tim Hardaway Jr., Doug McDermott, Michael Beasley e Enes Kanter.

Quem saiu: Carmelo Anthony, Brandon Jennings, Justin Holiday, Maurice Ndour, Marshall Plumlee e Sasha Vujacic.

Técnico: Jeff Hornacek.

Arena: Madison Square Garden.

