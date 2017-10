Guia VAVEL da NBA 2017/18: Brooklyn Nets

Google Plus

Foto: Hugo Alves/VAVEL

O Brooklyn Nets mais uma vez amargou a pior campanha da temporada. A reconstrução da franquia parece não ter fim e os efeitos da troca que levaram Ray Allen, Kevin Garnett e Paul Pierce ao time ainda permanecem assombrando.

Para a temporada 2017/18, os Nets perderam as duas principais peças da equipe, o ala-armador Bojan Bogdanovic e o pivô Brook Lopez. Então, a esperança cai sobre o recém-chegado D'Angelo Russell, que pode enfim trazer um futuro para a franquia.

D'Angelo Russell, o novo craque dos Nets

Depois de perder Brook Lopez para o Los Angeles Lakers, o Brooklyn Nets ganhou em troca o armador D'Angelo Russell. Com um futuro promissor, Russell chega aos Nets para liderar e ser protagonista de uma equipe sem grandes jogadores, além de ajudar a dar sequência a reconstrução que parece não ter fim.

D'Angelo Russell teve duas temporadas bem parecidas nos Lakers, mas após a aposentadoria de Kobe Bryant assumiu o protagonismo da equipe e tornou-se titular absoluto, o que não foi no primeiro ano de liga.

Na temporada 2016/17, D'Angelo Russell teve médias de 15 pontos, quatro rebotes e uma roubada de bola por jogo. O armador é bastante habilidoso e tem qualidade nos arremessos de longa distância. Numa equipe que deve novamente ficar entre os últimos, Russell pode desenvolver mais ainda seu jogo.

Expectativa para a temporada 2017/18

Há tantos anos vivendo uma reconstrução que ainda assombra com os efeitos das trocas envolvendo Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen, o Brooklyn Nets irá figurar novamente entre os últimos da Conferência Leste e da temporada.

Com a saída de Brook Lopez, o Brooklyn Nets perdeu sua maior referência. Agora, a responsabilidade cai sobre o ombro de D'Angelo Russell, que chegou na troca com o Los Angeles Lakers. Além do armador, Jeremy Lin também é capaz de conseguir certo protagonismo, mas nada que leve os Nets longe.

Conheça o Brooklyn Nets

Quinteto inicial: Jeremy Lin, D'Angelo Russell, Carroll, Hollis-Jefferson e Mozgov.

Quem chegou: D'Angelo Russell, DeMarre Carroll, Allen Crabbe, Timofey Mozgov, Tyler Zeller e Jarrett Allen.

Quem saiu: Brook Lopez, Anthony Bennett, Bojan Bogdanovic, Archie Goodwin, Justin Hamilton, Chris McCullough, K.J. McDaniels, Andrew Nicholson, Luís Scola e Greivis Vasquez.

Técnico: Tony Brown.

Arena: Barclays Center.

