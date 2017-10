Guia VAVEL NBA 2017/18: Chicago Bulls

Foto: Hugo Alves/VAVEL

O Chicago Bulls atualmente não vive uma boa situação. A equipe que reinou a NBA com Michael Jordan na década de 90 e viveu grandes temporadas alguns anos atrás, hoje não têm mais os mesmos desempenhos e atualmente passa por uma grande reformulação no elenco. Sendo sempre uma das maiores e mais poderosas franquias da Conferência Leste, os Bulls hoje se encontram como uma das piores equipes da liga. Porém mesmo com esta situação, o futuro de Chicago ainda pode ser melhor do que parece.

O Chicago Bulls passou por uma grande mudança de cenário em um ano. A equipe que tinha formado um grande Big Three com Jimmy Butler, Dwyane Wade e Rajon Rondo e começou 2016/17 como candidata a brigar com o Cleveland Cavaliers pelo título da Conferência Leste, os Bulls terminaram a temporada como fracasso e hoje passam por uma grande reconstrução começando do zero.

Na temporada passada, os Bulls tiveram bom início de campanha, porém uma equipe bastante irregular e muito dependente de Butler, não conseguiu fazer uma temporada brilhante. Os touros ainda conseguiram se classificar para os playoffs da NBA como 8º colocados, somando 41 vitórias e 41 derrotas, onde enfrentaram o líder Celtics na primeira rodada.

Nos playoffs os Bulls tiveram um início surpreendente na série contra Boston. Vencendo as duas primeiras partidas em Boston e abrindo 2 a 0 contra os líderes do Leste, os Bulls tiveram grandes atuações de Rajon Rondo liderando o time. Porém o armador de Chicago se lesionou e ficou fora das partidas seguintes na série, onde a equipe não conseguiu mais mostrar seu bom jogo e foi eliminado pelos Celtics que fecharam a série em 4 a 2.

A partir da eliminação de 4 a 2 depois de abrir 2 a 0 na série, a ideia de uma reconstrução na equipe passou a ser a melhor opção para os diretores. A paciência dos torcedores acabou e a reformulação foi decidida, começando com a troca de Jimmy Butler que foi negociado com o Minnesota Timberwolves, em troca de Zach LaVine, Kris Dunn e Lauri Markkanen, que foi a sétima escolha do draft.

A reformulação

Os principais reforços dos Bulls na temporada (Foto: Divulgação/NBA)

Para a temporada 2017/18, a diretoria resolveu tomar uma atitude bastante drástica e apostou em uma reformulação quase que começando do zero, na tentativa de voltar a ser uma equipe competitiva e brigar por título. Porém tal atitude acabou tendo consequências como perder grandes estrelas como Jimmy Butler, Dwyane Wade e Rajon Rondo.

Na janela de transferências, os Bulls acabaram perdendo o seu All-Star e principal jogador Jimmy Butler, que foi envolvido em uma troca com o Minnesota Timberwolves. Apesar de perderem Jimmy, os touros receberam Zach LaVine, Kris Dunn e a sétima pick do draft, que os Bulls escolheram o jovem Lauri Markkanen.

Na reformulação do Bulls o projeto é forçar uma campanha ruim da equipe para ganhar uma boa escolha no próximo draft da NBA. Além disto, a equipe vai usar a temporada atual para apostar nos jogadores jovens do elenco e preparar o seu time pensando no futuro e nas próximas temporadas.

Nomes como Kris Dunn, Zach LaVine, Bobby Portis, Denzel Valentine e Lauri Markkanen, são as principais peças do novo elenco do Bulls de jovens que devem trabalhar bastante para se tornarem as referências da equipe nos próximos anos. É isto que espera o técnico Fred Hoiberg, que deverá usar os jovens para reconstruir uma equipe vencedora e dar novas esperanças aos torcedores.

Técnico - Fred Hoiberg

(Foto: Maddie Meyer/Getty Images)

O treinador Fred Hoiberg comecará 2017/18 fazendo a sua terceira temporada no comando dos Bulls. O técnico terá a difícil missão de liderar a equipe em uma reconstrução que começará praticamente do zero. Perdendo todas as suas estrelas e tendo um elenco extremamente jovem, Hoiberg terá um longo trabalho para fazer no novo projeto criado pelos Bulls.

Fred Hoiberg recebeu muitas críticas dos torcedores nos seus primeiros anos, inclusive muitos o criticam por não conseguir se impor e liderar a equipe nos momentos decisivos ou até mesmo nos conflitos internos que a equipe passou na última temporada. Porém o técnico permanecerá na equipe para realizar este longo processo de reconstrução.

Craque - Zach LaVine

Zach LaVine chega na equipe para a ser a grande estrela dos Bulls (Foto: Divulgação/NBA)

O ala-armador de 22 anos chegou ao Bulls nesta janela de transferência na troca com o Minnesota Timberwolves envolvendo Jimmy Butler. Ainda que LaVine tenha passado por uma grave lesão no joelho e ficando de fora por alguns meses na última temporada, o jogador parece estar 100% recuperado e chega na equipe dos Bulls para ser a grande estrela e provar que pode ser o responsável por liderar o time nesta fase de reformulação.

Na temporada passada, Zach LaVine disputou 47 partidas pelo Minnesota, até que se lesionou em fevereiro e ficou de fora o restante da temporada. No período em que esteve jogando, LaVine teve boas médias de 18.9 pontos, 3.4 rebotes e 3.0 assistências em 37 minutos de jogo por partida.

Agora recuperado de lesão e como estrela dos Bulls, a equipe confia que o jogador possa retornar ao seu melhor nível para liderar a equipe neste novo projeto. LaVine será o jogador responsável por liderar a parte ofensiva dos Bulls e tentar se consolidar como uma das grandes estrelas atuais da NBA.

Zach terá seu contrato finalizado com os Bulls ao final da temporada e não se sabe se ele poderá perdoar o salário da franquia para acelerar a reconstrução, ou se, por outro lado, buscará o contrato máximo. Apesar das especulações, a única coisa que está certa no momento é que Zach LaVine será a grande referência e líder do Chicago Bulls na temporada e deve responder a altura.

Chicago Bulls para 2017/18:

Quinteto inicial: Kris Dunn (PG), Zach LaVine (SG), Nikola Mirotic (SF), Lauri Markkanen (PF) e Robin Lopez (C).

Quem chegou: Kris Dunn, Zach LaVine, Lauri Markkanen, Justin Holiday, David Nwaba, Antonio Blakeney, Quincy Pondexter, Diamond Stone, Jarell Eddie, Jaylen Johnson e Bronson Koenig.

Quem saiu: Jimmy Butler, Dwyane Wade, Rajon Rondo, Anthony Morrow, Taj Gibson, Michael Carter-Williams, Doug McDermott, Isaiah Canaan e Joffrey Lauvergne.

Treinador: Fred Hoiberg.

Arena: United Center (capacidade para 23.500 pessoas).

(Foto: Divulgação/Chicago Bulls)

Uniformes 2017/18: