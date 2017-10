Guia VAVEL NBA 2017/18: New Orleans Pelicans

O New Orleans Pelicans inicia a temporada 2017/18, buscando se afirmar como uma das equipes que poderão aprontar na Conferência Oeste. Comandados por Anthony Davis, DeMarcus Cousins e companhia, a franquia de Nova Orleans vem com tudo. Além da dupla, Rajon Rondo foi adicionado ao elenco, e os Pelicans sonham com os playoffs após duas temporadas fora.

Após imaginar que o Draft daria um bom elenco a Davis, New Orleans recorreu ao mercado para impedir que seu craque deixe a franquia. Davis, inclusive, já manifestou que se não ganhar nada com esse elenco montado pelos Pelicans, será frustrante. Pelo menos, no futuro próximo, o ala-pivô ficará frustrado em Nova Orleans.

Desempenho na temporada 2016/17

Na última temporada, os Pelicans ficaram fora dos playoffs após uma campanha 34-48, na 10ª posição da Conferência Oeste. Na divisão sudoeste, a franquia ficou na quarta posição, atrás de San Antonio, Houston e Memphis.

No draft, New Orleans draft Buddy Hield, mas o rookie não conseguiu produzir e foi envolvido na troca com o Sacramento Kings, pelo pivô DeMarcus Cousins, ainda durante a temporada. No fim, restou a frustração por não ficar dentre os oito melhores do Oeste.

Craque - Anthony Davis

Anthony Davis, o "monocelha", é a principal peça do New Orleans Pelicans para a temporada 2017/18. Na temporada passada, Davis teve média de 28 pontos, 11,8 rebotes e 2 assistências por partida. O ala-pivô disputou quatro vezes o All-Star Game, conquistando por uma vez o MVP do ASG. Além disso, Anthony Davis foi escolhido duas vezes para o primeiro time da temporada da NBA, em 2015 e 2017.

Expectativa para a temporada 2017/18

Com DeMarcus Cousins, Anthony Davis e Rajon Rondo, a expectativa é que os Pelicans retornem aos playoffs após duas temporadas sem conseguir a classificação. Além do trio, os Pelicans poderão contar com Jrue Holiday e Tony Allen, que ajudarão tanto ofensivamente, quanto defensivamente, e servirão como coadjuvantes para as estrelas do time.

Técnico - Alvin Gentry

Alvin Gentry vai para mais uma temporada sob comando de New Orleans. Desde a temporada 2015/16 na franquia, Gentry foi assistente de Steve Kerr no título do Golden State Warriors na temporada 2014/2015, antes de ir para Luisiana. Ainda como assistente-técnico, Alvin foi campeão da NCAA em 1987/88 por Kansas, comandado por Larry Brown

No comano dos Pelicans, Gentry tem o retrospecto de 64-100, e tem a missão de devolver a equipe aos playoffs, algo que não acontece desde que assumiu.

Conheça o New Orleans Pelicans

Quinteto inicial: Rajon Rondo, Jrue Holiday, Dante Cunningham, Anthony Davis e DeMarcus Cousins

Quem chegou: Rajon Rondo, Tony Allen, Ian Clark, Charles Cooke, Darius Miller, Frank Jackson e Jalen Jones.

Quem saiu: Quin Cook, Axel Toupane, Donatas Montejiunas e Holis Thompson.

Treinador: Alvin Gentry

Arena: Smoothie King Center (Capacidade: 17.791)