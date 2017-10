Guia VAVEL NBA 2017/18: Dallas Mavericks

O Dallas Mavericks começa a temporada 2017/18, querendo surpreender e conquistar uma vaga nos playoffs, contrariando os prognósticos. Comandados por Dirk Nowitzki, que pode fazer seu ano de despedida, a franquia do Texas está preparada. Além do alemão, Harrison Barnes e o rookie Dennis Smith Jr., são as esperanças da franquia para essa temporada.

Após uma temporada frustrante sem playoffs pela primeira vez desde a temporada 2012/13, Rick Carlisle tem a difícil missão de levar uma equipe desacreditada a pós-temporada da NBA.

Desempenho na temporada 2016/17

Divulgação/ Dallas Mavericks

Na última temporada, os Mavs ficaram fora dos playoffs após quatro temporadas, por causa de uma campanha 33-49, na 11ª posição da Conferência Oeste. Na divisão sudoeste, a franquia ficou na quinta e última posição. Além disso, Dallas viu Dirk se lesionar durante a temporada, mas felizmente o pivô alemão conseguiu terminar o ano saudável.

Como ponto positivo, Dallas buscou o jovem Yogi Ferrell em Brooklyn, e o rookie conseguiu conquistar o prêmio de melhor novato da Conferência Oeste, com médias de 11,3 pontos, 4,3 assistências e 2,8 rebotes por partida.

Outro destaque foi Seth Curry, irmão de Stphen Curry, que teve médias de 12,8 pontos, 2,7 assistências e 2,6 rebotes por partida, e conquistou uma vaga na equipe para disputar a temporada 2017/18.

Craque - Dirk Nowitzki

Tony Gutierrez/Associated Press

O alemão Dirk Nowitzki, é a principal peça do Dallas Mavericks para a temporada 2017/18. Jogando a carreira inteira, desde que foi draftado em 1998, no Dallas, Dirk é uma das lendas vivas e um futuro Hall da Fama em atividade na NBA. Campeão e MVP das finais em 2011, MVP da temporada 2006/07, 13 vezes escolhido para o All-Star Game, campão do mundo com a Alemanha, e tantos outros são os feitos e prêmios de Dirk no basquete.

Na última temporada, afetado por uma lesão, Nowitzki ainda teve 14,2 pontos, 1,5 assistência e 6,5 rebotes por jogo.

Expectativa para a temporada 2017/18

Com Dirk Nowizki, Barnes e Dennis Smith, a expectativa é que os Mavericks briguem para classificar aos playoffs porém, a equipe não é bem avaliada para conseguir uma vaga, apesar dos predicados citados. Com equipes mais fortes, Dallas precisará que além do trio, Nerlens Noel e Seth Curry ajudem a conquistar a classificação.

Técnico - Rick Carlisle

Getty Images

Rick Carlisle vai para a sua nona temporada sob comando dos Mavs. Desde a temporada 2008/09 na franquia, Carlisle foi campeão no único título de Dallas na NBA, em 2010/11. Além disso, o treinador foi escolhido o melhor treinador da temporada em 2001/02, quando treinava o Detroit Pistons.

Atualmente, Carlisle é um dos melhores treinadores de basquete do mundo. No Dallas, ele tem um ótimo aproveitamento, tendo o retrospecto de 441-339.

Conheça o Dallas Mavericks

Quinteto inicial: Dennis Smith Jr, Wesley Matthews, Seth Curry, Harrison Barnes e Dir Nowitzki.

Quem chegou: Dennis Smith Jr., Gian Clavell, Josh McRoberts, Maxi Kleber e Jonathan Motley.

Quem saiu: DeAndre Liggins, Jarrod Uthoff, A. J. Hammons, Brandon Ashley, Nicolás Brussino, P. J. Dozier, Jameel Warney e Maalik Willians.

Treinador: Rick Carlisle

Arena: American Airlanes Center (Capacidade: 21.146)