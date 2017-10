Guia VAVEL NBA 2017/18: San Antonio Spurs

O San Antonio Spurs vem mais forte do que nunca para a temporada 2017/18 da NBA. Sob comando do craque Kawhi Leonard, a franquia texana quer disputar com os Warriors o título da Conferência Oeste e, depois, buscar mais um título da NBA. Em mais um ano do lendário Gregg Popovich, do grande Manu Ginobili e do fantástico Tony Parker.

Além das lendas, os Spurs terão as ajudas de Pau Gasol, LaMarcus Aldridge e Rudy Gay para serem os coadjuvantes e auxiliarem San Antonio nessa caminhada, mesmo com a franquia não sendo uma das favoritas ao título.

Desempenho na temporada 2016/17

Na última temporada, San Antonio fez uma excelente campanha, chegando até a final da Conferência. Na temporada regular, os Spurs perderam apenas seis jogos a mais que os Warriors, e terminaram na vice-liderança do Oeste, e na liderança da divisão Sudoeste, com uma campanha 61-21. Na primeira fase de playoffs, os comandados de Gregg Popovich sofreram um pouco, mas venceram por 4 a 2.

Na semifinal do Oeste, um clássico contra Houston. Novamente, com uma pitada de sofrimento, os Spurs venceram por 4 a 2 e carimbaram a vaga na final contra Golden State Warriors. Na decisão, Curry e companhia nem deram chance para San Antonio, e conquistaram o título com uma vitória por 4 vitórias a 0. O principal destaque foi Kawhi Leonard que, somando todos os jogos, obteve 25,8 pontos, 3,6 assistências e 6 rebotes.

Quem é o craque?

Streeter Lecka/ NBA

O craque da franquia não podia ser outro. Kawhi Leonard vai para a sétima temporada no Texas e na NBA, crescendo a cada jogo que passa. Um monstro na defesa, e evoluindo no ataque, Kawhi pode conquistar o prêmio de MVP da temporada caso mantenha a evolução, e caso leve San Antonio ao título da liga. Na carreira, Leonard tem médias de 16,3 pontos, 2,2 assistências e 6,4 rebotes por partida.

Expectativa para a temporada 2017/18

Ao adicionar Rudy Gay ao bom elenco, San Antonio deu a Gregg Popovich, um elenco satisfatório, porém, envelhecido. Pop terá que dosar durante a temporada regular, os minutos de cada jogador para não correr risco de perder alguém nos playoffs. A expectativa é que os Spurs voltem até a final da Conferência Oeste e, se possível, retornem a final da NBA.

Técnico

Darren Abate/Associated Press

O que falar de Gregg Popovich? Um dos maiores técnicos da historia do basquete mundial completará a 22ª temporada no comando do San Antonio Spurs e vai em busca do sexto anel. Sem papas na língua, e um eterno inimigo das entrevistas coletivas, Pop cativa os fãs da NBA a cada temporada com sua habilidade em formar times competitivos com extrema facilidade.

Gregg Popovich também é o novo técnico da Seleção Americana masculina de basquete. No Texas, Pop tem o incrível histórico de 1.311-612.

Conheça o San Antonio Spurs

Quinteto inicial: Dejounte Murray, Danny Green, Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge e Pau Gasol.

Quem chegou: Derrick White, Jaron Bloomsagame, Rudy Gay, Brandon Paul, Matt Costello e London Perrantes.

Quem saiu: Dewayne Dedmon e Jonathon Simmons.

Treinador: Gregg Popovich

Arena: AT&T Center (Capacidade: 18.418)

Uniformes 2017/18