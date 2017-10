Guia VAVEL NBA 2017/18: Houston Rockets

Foto: Hugo Alves/VAVEL

O Houston Rockets começa a temporada 2017/18 querendo desbancar os Warriors e conquistar o Oeste. Além de James Harden e Eric Gordon, os Rockets adicionaram Chris Paul e fortalecera o, já forte, elenco sob comando de Mike D'Antoni. Porém, a saída de Lou Willians deixou a equipe sem um bom pontuador.

A franquia ainda se despediu de Harell e Beverley na troca por Chris Paul. Depois de cair na semifinal na temporada passada, Houston sonha em chegar à final do Oeste e quer ir para a final da NBA, acabando com a hegemonia do Golden State Warriors na conferência.

Desempenho na temporada 2016/17

Na última temporada, o Houston Rockets se classificou em terceiro na Conferência Oeste, em segundo na divisão Sudoeste (atrás do San Antonio Spurs), com uma campanha de 55-27. Na primeira fase dos playoffs, Houston encarou Oklahoma e o MVP Russell Westbrook, mas não tomou conhecimento e passou com 4 a 1.

Nas semifinais, o clássico contra San Antonio, e dessa vez Harden não conseguiu levar Houston a final, caindo por 4 a 2. Além de Harden, Eric Gordon se destacou com médias de 15,8 pontos, 2,4 assistências e 2,8 rebotes por partida.

Quem é o craque?

O ala-armador James Harden, é a principal peça do Houston Rockets e atualemente é um dos melhores jogadores do basquete mundial. Desde a temporada 2012/13 no Texas, Harden vai para sua nona jornada na NBA, e quer conquistar o primeiro título na carreira. O "barba do capeta" brigou pelo prêmio de MVP das duas últimas temporadas, mas foi desbancado por Westbrook e Curry.

Na última temporada, Harden teve médias 29 pontos, 10,8 assistências e 7,8 rebotes por jogo.

Expectativa para a temporada 2017/18

Com James Harden, Chris Paul e companhia, a expectativa é que os Rockets terminem a temporada regular como um dos quatro melhores do Oeste, e consiga, pelo menos, chegar até a final da conferência para tentar desbancar a hegemonia dos Warriors. No mundo ideal, a projeção é que a equipe ganhe a NBA nessa temporada.

Técnico

Mike D'Antoni vai para a sua segunda temporada sob comando dos Rockets. Após temporadas seguidas com trabalhos ruins em Los Angeles e Nova Iorque, D'Antoni ressurgiu para o basquete em Houston e foi eleito o treinador da temporada 2016/17, após levar os Rockets até as semifinais da Conferência Oeste.

No Texas, Mike D'Antoni tem um bom retrospecto com 61-32, e sonha com o primeiro título da NBA no currículo como técnico.

Conheça o Houston Rockets

Quinteto inicial: Chris Paul, Ryan Anderson, James Harden, Trevor Ariza e Clint Capela.

Quem chegou: Chris Paul, P.J. Tucker, Luc Mbah a Moute e Demtrius Jackson

Quem saiu: DeAndre Liggins, Jarrod Uthoff, Sam Dekker, Patrick Beverley, Lou Williams, Darrun Hilliard, Kyle Wiltjer e Montrezl Harell

Treinador: Mike D'Antoni

Arena: Toyota Center (Capacidade: 18.055)

Uniformes 2017/18