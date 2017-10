Guia VAVEL NBA 2017/18: Memphis Grizzlies

Google Plus

O Memphis Grizzlies vem para a temporada 2017/18, com uma equipe mais fraca, e pensando já no futuro - mais precisamente no Draft - da franquia. Após ir para os playoffs na temporada passada, os Grizzlies deverão fazer uma das piores campanhas da Conferência Oeste nessa temporada.

Comandados pelo técnico Fitzdale, Marc Gasol e companhia terão que superar as saídas de Zach Randolph, Tony Allen e Vince Carter para surpreender e não ficar na parte de baixo da classificação.

Desempenho na temporada 2016/17

Na última temporada, os Grizzlies terminaram a temporada regular na sétima posição no Oeste, terceiro na divisão Sudoeste, com uma campanha 43-39. Porém, a campanha nos playoffs acabou logo na primeira rodada, quando a equipe foi derrota pelo San Antonio Spurs, por 4 a 2.

Além de Gasol, outro destaque da franquia foi, Zach Randolph. O "ZBo" teve médias de 14 pontos, 1,6 assistência e 8,2 rebotes por partida.

Quem é o craque?

O pivô Marc Gasol, irmão de Pau Gasol, é a principal peça do Memphis Grizzlies para a temporada 2017/18. Jogando a carreira inteira na NBA, desde 2008/09 no Grizzlies, Gasol é um dos melhores pivôs da liga, em atividade. O jogador também é três vezes all-star, campeão europeu e mundial pela Seleção Espanhola.

Na última temporada, Marc Gasol ainda teve 19,5 pontos, 4,2 assistência e 6,2 rebotes por jogo.

Expectativa para a temporada 2017/18

Sem Zach Randolph e Tony Allen, o Memphis Grizzlies enfraqueceu o seu elenco para a temporada que se inicia, e amargará uma briga nas últimas posições da Conferência Oeste. Provavelmente, irá 'tankar' e apostará no próximo draft para, quem sabe, voltar aos playoffs de conferência.

Técnico

David Fitzdale vai para sua segunda temporada na carreira de técnico, a segunda em Memphis. Na temporada passada, Fitzdale levou os Grizzlies aos playoffs, mas perderam para San Antonio logo na primeira rodada. Como treinador, a campanha em Memphis é de quase 50%, com retrospecto de 45-43.

Conheça o Memphis Grizzlies

Quinteto inicial: Mike Conley, James Ennis, JaMychal Green, Brandan Wright e Marc Gasol.

Quem chegou: Ivan Rabb, Dillon Brooks, Mario Chalmers, Ben McLemore, Tyreke Evans e Kobi Simmons.

Quem saiu: Wade Baldwin IV, Zach Randolph, Tony Allen e Vince Carter.

Treinador: David Fizdale

Arena: FedEx Forum (Capacidade: 18.119)

