Rockets viram no fim, vencem Warriors e estragam festa dos campeões na estreia

Na primeira partida da temporada 2017/18, o atual campeão da NBA Golden State Warriors recebeu o Houston Rockets na Oracle Arena. Porém mesmo estreando em casa e recebendo os anéis de campeões de 2016/17 em frente a sua torcida, os Warriors acabaram sendo derrotados pelos Rockets. Depois de liderar o jogo todo e ceder a virada nos segundos finais, a equipe da Califórnia viu o Houston vencer a partida por 122 a 121, com James Harden liderando a vitória com 27 pontos.

Principal jogador do Houston, James Harden foi o responsável por liderar a sua equipe nos momentos mais decisivos e terminou a partida com 27 pontos, 10 assistências e 6 rebotes. Pelo lado dos Warriors, Kevin Durant anotou 20 pontos, 7 assistências e 5 rebotes, além de Stephen Curry crescer no último período e terminar a partida com 22 pontos.

Na primeira partida oficial de Chris Paul pelo Houston Rockets, o armador anotou apenas 4 pontos, mas ajudou a equipe contribuindo com 11 assistências e 8 rebotes. O Houston superou os atuais campeões e venceu na estreia depois de começar o último período perdendo por 13 pontos de diferença e tendo que virar a partida nos segundos finais.

Próximas partidas: o Houston voltará às quadras já nesta madrugada de quarta para quinta-feira, às 00h00, onde enfrentará fora de casa o Sacramento Kings. Enquanto isto o Golden State Warriors voltará a jogar somente na sexta-feira, às 23h30, onde enfrentará fora de casa o New Orleans Pelicans.

Thompson e Young começam on fire e Warriors lideram

Em um primeiro período de partida muito bom para os Warriors, a equipe dona da casa começou sufocando o Houston e abrindo boa vantagem sobre os visitantes. Klay Thompson com 11 pontos foi o destaque do primeiro quarto, junto com Nick Young que entrou calibrado na partida. James Harden também anotou 11 pontos e foi o destaque dos Rockets.

Apesar de abrir boa vantagem com mais de 10 pontos, os Warriors deixaram o Houston encostar no placar perto do final, mas ainda sim venceram o primeiro período por 35 a 34.

No segundo período de partida, os Warriros voltaram a castigar os Rockets e Nick Young surpreendeu os visitantes convertendo 5/6 bolas de três pontos. Com o ex-Lakers calibrado, os Warriors novamente abriram pontos importantes de vantagem e terminaram o primeiro tempo de partida vencendo o Houston pelo placar de 71 a 62. Nick Young foi para o intervalo somando 20 pontos para os Warriors, enquanto Harden somava 18 pontos pelos Rockets.

Rockets cresce e vira sobre os Warriors

Na volta do intervalo, a equipe de Golden State continuou mandando na partida e dominando os adversários. Kevin Durant começou a aparecer mais e converter pontos importantes. Com os Warriors levando 13 pontos de vantagem para o último período e vencendo por 101 a 88, tudo se desenhava para uma vitória tranquila. Durant somava 20 pontos pelo GSW e James Harden 23 pontos para os Rockets.

Porém no último período de jogo os Rockets entraram com uma nova postura e começaram a pressionar os Warriors, encurtando a diferença no placar cada vez mais. Nos minutos finais de jogo o Houston já estava perto do placar e entraram no minuto final brigando pela vitória.

No último minuto de jogo os Rockets conseguiram virar a partida para 122 a 121 e os Warriors acabaram ficando com a última posse de bola restando 10 segundos no relógio. Stephen Curry tentou o chute para três, mas a bola bateu no aro e o rebote ficou com Durant. Já no estouro do cronômetro, Durant arremessou sozinho e converteu a cesta, porém a bola ainda estava em suas mãos quando zerou o relógio. Vitória do Houston por 122 a 121.

Apesar de grande período de Curry, o armador não conseguiu dar a vitória para os Warriors e terminou a partida com 22 pontos. James Harden que foi o destaque dos Rockets anotou 27 pontos, 10 assistências e 6 rebotes na vitória do Houston.

Destaques da partida:

Golden State Warriors

Stephen Curry: 22 pontos, 5 rebotes e 4 assistências

Kevin Durant: 20 pontos, 7 assistências e 5 rebotes

Klay Thompson: 16 pontos, 6 rebotes e 3 assistências

Draymond Green: 9 pontos, 13 assistências e 11 rebotes

Nick Young: 23 pontos

Houston Rockets

James Harden: 27 pontos, 10 assistências e 6 rebotes

Eric Gordon: 24 pontos

PJ Tucker: 20 pontos e 6 rebotes