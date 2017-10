Kobe Bryant escreve mensagem de apoio a Gordon Hayward

(Foto: Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images)

O ex-jogador do Los Angeles Lakers e lenda da NBA, Kobe Bryant, publicou em seu Instagram, nesta quinta-feira (18), uma mensagem de apoio a Gordon Hayward. O ala do Boston Celtic marcou a abertura da temporada 2017-18 com uma forte lesão na perna logo na primeira partida.

Hayward fraturou a tíbia e deslocou o tornozelo no duelo diante do Cleveland Cavaliers. Pouco depois, o jogador dos Celtics foi retirado de quadra e recebeu apoio de diversos adversários.

Cinco vezes campeão da NBA e aposentado desde 2016, Bryant conviveu com lesões durante a carreira e passou sua experiência ao atleta de 27 anos. Kobe, que enfrentou o ala em sua última partida da carreira, escreveu sobre a importância das etapas de recuperação.

Confira o texto na íntegra:

"Fique triste. Fique com raiva. Fique frustrado. Grite. Chore. Fique de mau humor. Quando você acordar, achará que foi apenas um pesadelo e então perceberá que tudo é muito real. Você ficará irritado e desejará que aquele dia novamente, aquele jogo novamente, AQUELA jogada novamente. Mas a realidade não devolve nada e você também não deveria. É hora de seguir em frente e focar em fazer tudo que estiver ao seu alcance para preparar-se para a cirurgia. Perguntar sobre tudo para ter certeza que você entende completamente o procedimento. Então você poderá visualizá-lo no seu subconsciente enquanto estiver sendo operado e a chance de sucesso será maior. Então foque no processo de recuperação dia após dia após dia. É uma jornada longa mas, se você focar em cada pequena etapa ao longo do caminho, encontrará a beleza na luta para fazer cada coisa simples que, antes dessa lesão, eram banais. Isso também significará que, quando você retornar, terá uma nova perspectiva. Você apreciará tanto poder levantar, andar e correr que treinará mais forte do que jamais fez. Você verá a fé a medida que passar por cada pequena etapa e voltará como um jogador melhor por isso. Boa sorte em sua jornada, meu irmão. #MambaMentality sempre".