Whiteside brilha, mas Magic vence Heat no embate dos times da Flórida

No embate de dois times da Flórida, deu os donos da casa. Nesta quarta-feira (20), no primeiro dia cheio da nova temporada da NBA, o Orlando Magic recebeu e venceu o Miami Heat no Amway Center. Contando com uma grande atuação coletiva, Magic levou a melhor, mesmo com o grande jogo de Hassan Whiteside por parte dos visitantes.

O Magic retorna às quadras na próxima sexta-feira (20), quando vão até o Barclays Center encarar o Brooklyn Nets. No sábado (21), o Heat tentará se recuperação contra o Indiana Pacers, em casa.

Para quem gosta de ataque, o primeiro quarto foi um prato bem cheio. As duas equipes começaram a partida com a mão quente e com equilíbrio. Porém, o Heat tomou uma boa vantagem no placar algumas vezes durante o quarto, ainda mais com a equipe acertando as bolas de fora. Após ótimos primeiros 12 minutos, Miami terminou na frente: 37 a 32.

O segundo quarto foi um pouco diferente do primeiro, com os dois times errando mais, principalmente o Heat, que se perdeu um após abrir vantagem no marcador. Contando com um bom momento da dupla Aaron Gordon e Nikola Vucevic, que dominaram o garrafão na ausência de Hassan Whiteside, o Magic conseguiu achar um ritmo e foi para o intervalo na frente: 58 a 55.

Os donos da casa trouxeram a mesma solidez na defesa e ataque para o terceiro quarto. O Magic fazia um jogo bem mais eficiente no Amway Center, acertando arremessos de fora e trabalhando bem tábua, enquanto o Heat errava bastante no ataque, além de contar com uma defesa inspirada da equipe de Orlando. Após três quartos, a vantagem do Magic aumentou: 88 a 78.

Mesmo com um começo fraco, o Heat conseguiu se encontrar no último quarto, tanto que houve um momento quando conseguiu diminuir a vantagem do Magic para dois pontos, mas vários erros no fim foram prejudiciais para Miami, e o Magic venceu o embate das equipes da Flórida: 116 a 109

Destaques

Orlando Magic

Evan Fournier - 23 pontos

Nikola Vucevic - 19 pontos e 12 rebotes

Miami Heat

Hassan Whiteside - 26 pontos e 22 rebotes

Goran Dragic - 17 pontos e 6 assistências