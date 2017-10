Sem Kawhi, Spurs tem boa atuação e bate Timberwolves no primeiro jogo da temporada

No segundo dia de NBA em 2017/18, o San Antonio Spurs recebeu o Minnesota Timberwolves na Arena AT&T Center na estreia das duas equipes na temporada. Com uma vitória tranquila e dominante por 107 a 99, os Spurs superaram o Timberwolves mesmo sem Kawhi Leonard que ainda se recupera de uma lesão na perna. O grande destaque da partida foi LaMarcus Aldridge dos Spurs, que anotou 25 pontos, 10 rebotes e 4 assistências, sendo fundamental para a vitória.

Pelo lado dos Timberwolves, o principal nome da equipe foi Andrew Wiggins com 26 pontos e 5 rebotes, o cestinha da partida. A jovem equipe do técnico Tom Thibodeau não conseguiu superar os Spurs, mesmo com Jimmy Butler que ficou com apenas 12 pontos, 4 rebotes e 3 assistências na sua primeira partida oficial pelos lobos.

As duas equipes tem seus próximos compromissos ainda nesta semana. O Timberwolves volta às quadras já na sexta-feira (20), às 22h, aonde enfrenta o Utah Jazz em casa, na Arena Target Center. Enquanto isso os Spurs voltam a jogar no sábado (21), também às 22h, onde enfrentam fora de casa o Chicago Bulls, na Arena United Center.

Spurs sai na frente e domina primeiro tempo

No primeiro período de partida, os Spurs começaram na frente, mas ainda viram os Wolves virarem o placar. Porém o time da casa voltou a estar na frente e começou o seu domínio na partida. Aumentando sua vantagem para os Wolves ponto a ponto, a equipe do Texas terminou o primeiro quarto abrindo sete pontos dos visitantes e vencendo o período por 32 a 25. Butler foi o destaque dos Wolves com 8 pontos e cestinha.

No segundo quarto, o San Antonio manteve seu bom ritmo e desempenho para continuar na liderança da partida, dominando a equipe de Minnesota que não conseguiam segurar os Spurs. Apesar dos lobos melhorarem no final do período e encostarem no placar da partida, os Spurs conseguiram terminar o primeiro tempo na frente e foram para o intervalo vencendo pelo placar de 53 a 49.

LaMarcus Aldridge foi o principal nome do primeiro tempo com 14 pontos e 6 rebotes, enquanto no lado dos Wolves Wiggins com 11 pontos e Towns com 10 foram os destaques.

Spurs mantém domínio na partida e conquista vitória

Na volta do intervalo os Spurs voltaram ainda melhores e continuaram superiores aos Wolves, novamente impondo seu ritmo e criando boa vantagem sobre os visitantes. Abrindo bons pontos a frente no placar, o San Antonio conseguiu terminar o período com mais de 10 pontos de diferença e foi para o último quarto de jogo vencendo pelo placar de 87 a 77. Aldridge continuou sendo o grande nome dos Spurs com 21 pontos, enquanto Wiggins com 23 pontos era o destaque de Minnesota e cestinha da partida.

Entrando melhor e com muita vontade no último quarto, os Wolves conseguiram diminuir a vantagem dos Spurs e finalmente passaram a frente no placar. Mas os Spurs tomaram a liderança e mantiveram o domínio no restante da partida, conquistando uma vitória importante na primeira partida da temporada. Fechando o placar em 107 a 99 para os Spurs, LaMarcus Aldridge com 25 pontos e 10 rebotes foi o grande destaque da partida.

Destaques da partida:

San Antonio Spurs

LaMarcus Aldridge: 25 pontos, 10 rebotes e 4 assistências

Danny Green: 17 pontos e 4 rebotes

Dejounte Murray: 16 pontos e 5 rebotes

Kyle Anderson: 12 pontos e 9 rebotes

Minnesota Timberwolves

Andrew Wiggins: 26 pontos e 5 rebotes

Karl-Anthony Towns: 18 pontos e 13 rebotes

Jimmy Butler: 12 pontos, 4 rebotes e 3 assistências