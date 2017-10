Armador do Brooklyn Nets, Jeremy Lin sofre séria contusão no joelho e está fora da temporada

Google Plus

Foto: Al Bello/Getty Images North America

Nesta quinta-feira (19), o Brooklyn Nets confirmou que Jeremy Lin rompeu o tendão patelar do joelho direito e deve ficar de fora do resto da temporada. A lesão aconteceu na última noite, quando a equipe enfrentou o Indiana Pacers, mas acabou sendo derrotada.

Lin se machucou no último quarto do jogo, quando correu em direção à cesta e caiu desequilibrado. O armador deixou a quadra chorando, já demonstrando a gravidade da situação ao olhar para os companheiros e, aparentemente, avisar que "havia acabado".

O gerente geral da franquia, Sean Marks, falou sobre a notícia e mostrou-se triste pela condição de Lin, mas colocou todos os integrantes à disposição do atleta.

“Jeremy trabalhou muito durante a pré-temporada e estava animado com os prospectos do time. Nós sentimos muito que a lesão vai tirá-lo da temporada, mas toda a organização está pronta para apoiá-lo em toda maneira possível durante a recuperação. Ele se mantém como parte importante e continuará a contribuir com seu papel de liderança."

Essa foi a segunda lesão comprometedora da temporada regular da NBA, que começou há apenas dois dias. Gordon Hayward, do Boston Celtics, quebrou a tíbia da perna esquerda ainda no primeiro quarto de partida e deve perder grande parte da competição

