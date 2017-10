Com show de novo Big Three, Thunder bate Knicks na abertura da temporada

Na terceira noite da nova temporada da NBA, o Oklahoma City Thunder recebeu o New York Knicks na Chesapeake Energy Arena. No primeiro jogo de ambas as equipes, o resultado foi como esperado: uma vitória dos mandantes, com um show do mais novo Big Three da liga de basquete americana.

Agora, os Knicks voltarão à quadra às 22h do sábado (21), quando receberão o Detroit Piston no Maddison Square Park. Já o Thunder visitará o Utah Jazz no mesmo dia, mas às 23h, na Vivint Smart Home Arena.

Knicks lutam, mas Thunder abre vantagem no primeiro tempo

Logo no período inicial, o Big Three já mostrou a que veio. Westbrook, George e Anthony comandaram o Thunder e auxiliaram na construção de uma pequena liderança contra um resistente Knicks. Em comparação com a equipe da temporada passada, ficou claro que os arremessos de três pontos passaram a ser parte importante do ataque de OKC. Dessa forma, os doze minutos iniciais acabaram em 27 a 24 para os donos da casa.

No segundo quarto, a franquia de New York continuou contando com Porzingis e chegou a tomar a liderança, mas não por muito tempo. Com a volta do quinteto inicial do Thunder, a diferença foi recuperada e a vantagem aumentou para os mandantes, que venceram os vinte e quatro minutos iniciais por 53 a 42.

Thunder mantém liderança e conquista vitória

O Thunder voltou devastador do intervalo. Aumentando a vantagem rapidamente, a equipe chegou a abrir um espaço de 20 pontos. O Knicks não conseguiu manter o ritmo defensivo e ofensivo do primeiro tempo e sofreu com um OKC que tem mostrado evolução no quesito entrosamento. Mesmo com atuação fraca da segunda unidade, os mandantes fecharam o terceiro quarto em 79 a 59.

Já no último quarto, a vitória era esperada. E foi o que realmente aconteceu. Com Porzingis sendo o único motor dos visitantes, não foi difícil para Oklahoma City manter uma vantagem confortável. Assim, Westbrook chegou ao primeiro triplo-duplo de sua temporada e, com alguns reservas em quadra nos minutos finais, o Thunder venceu por 105 a 84.

Destaques da partida:

Oklahoma City Thunder

Russell Westbrook: 21 pontos, 10 rebotes e 16 assistências

Paul George: 28 pontos e 6 rebotes

Carmelo Anthony: 22 pontos

Steven Adams: 12 pontos e 5 rebotes

New York Knicks

Kristaps Porzingis: 31 pontos, 12 rebotes

Enes Kanter: 10 pontos, 7 rebotes

Kyle O'Quinn: 6 pontos, 10 rebotes