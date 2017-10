Toronto Raptors estreia com vitória e passa fácil pelo desfalcado Chicago Bulls

Pela primeira partida das duas equipes na temporada, o Toronto Raptors recebeu o Chicago Bulls na arena Air Canada Centre e estreou com vitória em 2017/18. A equipe canadense superou os Bulls pelo placar de 117 a 101 e começaram vencendo na temporada. Mesmo sem o brilho dos seus principais jogadores DeMar DeRozan e Kyle Lowry, os Raptors contaram com grande atuação de CJ Miles com 22 pontos e Valanciunas com 23 pontos e 15 rebotes para vencer o Chicago.

Nos Bulls, o principal jogador da equipe foi o veterano do time Robin Lopez com 18 pontos e 8 rebotes. Apesar da situação difícil que a equipe passa com sua reformulação, os Bulls ainda tiveram grandes desfalques na partida. Sem Zach LaVine e Kris Dunn, além de Bobby Portis e Nikola Mirotic que brigaram no último treino, os touros pouco puderam fazer contra os Raptors.

Próximas partidas: As duas equipes voltam às quadras no sábado (21). O Toronto Raptors jogará primeiro, onde irá enfrentar o Philadelphia 76ers, às 21h30, novamente jogando em casa, na Arena Air Canada Centre. Enquanto isto, o Chicago Bulls fará a sua primeira partida em casa, onde receberá o San Antonio Spurs no United Center, às 22h.

Após início equilibrado, Raptors dominam e massacram os Bulls

Depois de um bom início dos Bulls abrindo o placar da partida, os Raptors tomaram a frente e dominaram o jogo. Embora a equipe da casa tenha sido superior no primeiro quarto, a partida foi equilibrada com o período terminando em vitória de Toronto pelo placar de 25 a 23. Norman Powell foi o destaque do primeiro período com 10 pontos para os Raptors, enquanto Holiday anotou 8 pontos para os Bulls.

No segundo quarto de jogo a situação da partida mudou drasticamente. Os Raptors foram avassaladores e chegaram a abrir uma vantagem de quase 30 pontos para os Bulls. Com a equipe de Chicago anotando apenas quatro pontos até o final do quarto, os Raptors tinham uma enorme diferença no placar, mas os Bulls descontaram um pouco nos minutos finais. O primeiro tempo de partida terminou com o placar de 58 a 37 para Toronto.

Norman Powell continuou sendo o cestinha da partida com 15 pontos para a equipe da casa, contra 12 pontos de Robin Lopez para o Chicago.

Bulls melhora, mas Raptors controla resultado e garante a vitória

Na volta do intervalo os Bulls tiveram uma boa melhora no seu rendimento, correndo atrás do resultado e diminuindo a vantagem dos Raptors. Porém, com a enorme vantagem adquirida pela equipe da casa, os Bulls não conseguiram encostar no placar e ainda sofreram pontos importantes no final do período. O terceiro quarto de partida terminou com os Raptors se encaminhando para a vitória com 84 a 64 no placar.

Norman Powell e Valanciunas foram os destaques do Toronto com 15 pontos cada. Nos Bulls, Robin Lopez foi o principal nome com 16 pontos na partida.

Entrando no período final de partida com 20 pontos de vantagem, os Raptors tinham a partida nas mãos e só precisaram controlar o resultado. Os Bulls tentaram crescer e surpreender no quarto, mas não conseguiram chegar perto do placar e o Toronto confirmou a sua vitória na estreia. Com o placar de 117 a 101, a equipe da casa venceu a sua primeira partida e teve Valanciunas como destaque com 23 pontos e 15 rebotes.

Destaques da partida:

Toronto Raptors

Jonas Valanciunas: 23 pontos e 15 rebotes

CJ Miles: 22 pontos e 5 rebotes

Norman Powell: 15 pontos e 4 rebotes

Chicago Bulls

Robin Lopez: 18 pontos e 8 rebotes

Lauri Markkanen: 17 pontos e 8 rebotes

Justin Holiday: 15 pontos e 4 rebotes