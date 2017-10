Após estreia ruim, Lonzo Ball brilha e comanda primeira vitória dos Lakers na temporada

Depois de perder na estreia para os Clippers, o Los Angeles Lakers venceu o Phoenix Suns por 132 a 130 na madrugada deste sábado (21), no Arizona. Após uma atuação ruim no primeiro jogo da carreira, Lonzo Ball brilhou e liderou a equipe com 29 pontos, 11 rebotes e 9 assistências, ficando perto de anotar um triplo-duplo.

O Los Angeles Lakers se recuperou da derrota na estreia e igualou a campanha na temporada com uma vitória e uma derrota. Já o Phoenix Suns, que foi atropelado por 48 pontos de diferença para o Portland Trail Blazers no primeiro jogo, sofreu a segunda derrota.

Na próxima rodada, o Phoenix Suns visita o Los Angeles Clippers, já neste sábado (21), enquanto os Lakers recebem o New Orleans Pelicans, no domingo (22).

Booker se destaca e Suns se recupera

Desde o início do jogo que as equipes já mostravam a fragilidade das defesas nesta noite. Os Lakers começaram melhores e abrindo vantagem contra os Suns, vencendo o primeiro quarto pelo incrível placar de 40 a 36. Brandon Ingram anotou dez pontos em nove minutos, enquanto Lonzo Ball fez seis, além de contribuir com quatro rebotes e três assistências.

No segundo quarto, os Suns se recuperaram. Liderados por Devin Booker, que foi para o intervalo com 17 pontos, cinco rebotes, sete assistências e duas roubadas de bola, a equipe do Arizona aproveitou os erros de passes e as constantes falhas de marcação dos Lakers e venceram o período por 37 a 30, assumindo a frente do placar antes do intervalo (73 a 70).

Foto: Divulgação/NBA

Lonzo Ball brilha e Lakers vencem a primeira

No começo do terceiro quarto os Lakers assumiram a frente do placar com Brandon Ingram anotando a melhor marca de pontos da carreira. Os Suns passaram a correr atrás do placar, mas não conseguiram mais assumir a frente, já que Devin Booker era bem marcado de perto por Corey Brewer.

Mas o destaque do segundo tempo foi Lonzo Ball. A jovem promessa dos Lakers anotou 20 pontos, sendo 11 deles no terceiro quarto, e ajudou a equipe vencer o período por 36 a 26, indo para o último quarto com sete pontos de vantagem.

No último quarto, apesar das constantes faltas dos Lakers que ajudaram os Suns a encostarem no placar, Lonzo Ball conseguiu organizar a equipe e anotar cestas importantes que garantiram a primeira vitória dos Lakers na temporada.

Foto: Divulgação/NBA

Destaques do jogo

Phoenix Suns

Devin Booker: 25 pontos, 11 rebotes e 8 assistências

Eric Bledsoe: 28 pontos

TJ Warren: 24 pontos e 8 rebotes

Los Angeles Lakers

Lonzo Ball: 29 pontos, 11 rebotes e 9 assistências

Brandon Ingram: 25 pontos

Brook Lopez: 19 pontos e 11 rebotes