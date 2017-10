Warriors começam mal, mas conseguem virada contra Pelicans e vencem primeira na temporada

Depois da derrota para o Houston Rockets no primeiro jogo da temporada, o Golden State Warriors enfrentou o New Orleans Pelicans fora de casa na arena Smoothie King Center e se recuperou do baque na estreia. Mesmo sendo dominado no primeiro tempo, os atuais campeões conseguiram boa reação na segunda etapa e superaram os Pelicans pelo placar de 128 a 120. Com grande atuação de Klay Thompson com 31 pontos e Stephen Curry com 28 pontos, os Warriors conquistaram sua primeira vitória na liga.

Outro destaque da equipe na partida foi Kevin Durant que anotou 22 pontos, 7 rebotes e 7 tocos (sua maior marca de tocos na carreira). Pelos Pelicans, Anthony Davis e DeMarcus Cousins com 35 pontos para cada um tiveram partida brilhante, mas sozinhos não foram capazes de vencerem os Warriors e somam agora suas derrotas em duas partidas.

Próximas partidas: Os Warriors voltarão mais cedo às quadras da NBA. A equipe de Golden State jogará novamente já neste sábado (21), às 22h, onde enfrenta o Memphis Grizzlies pela sua terceira partida na temporada. Por sua vez, os Pelicans voltam a jogar só no domingo (22), às 23h30, onde jogarão fora de casa contra o Los Angeles Lakers, no Staples Center.

Pelicans tem grande início e domina primeiro tempo

Com grande começo de partida da equipe da casa, os Pelicans foram liderados por Anthony Davis que anotou 12 pontos no primeiro quarto e foi o grande responsável pelo bom desempenho da equipe na etapa inicial. Em ótimo trabalho dos Pelicans na parte ofensiva e defensiva segurando os Warriors, a equipe de New Orleans venceu o primeiro quarto por 39 a 26, abrindo 13 pontos de vantagem. Além de Davis com 12 pontos para os Pelicans, Curry foi o destaque dos Warriors anotando 7 pontos.

No segundo quarto de partida, os Warriors melhoraram em relação ao primeiro período e teve grande contribuição das suas estrelas para diminuir a vantagem dos Pelicans e encostar no placar da partida. Indo para o intervalo com apenas três pontos atrás do placar e com Durant convertendo um chute de três no estouro do relógio, os Warriors terminaram o primeiro tempo perdendo de 64 a 61. Kevin Durant foi para o intervalo como cestinha da partida com 17 pontos, enquanto Anthony Davis somava 16 pontos.

Warriors reagem e vencem a primeira na temporada

Na volta do intervalo os Warriors voltaram mais agressivos e dominando os Pelicans no terceiro quarto de jogo. Se recuperando depois do susto na primeira metade de jogo, a equipe de Golden State começou a abrir seus pontos de vantagem e acabou com a felicidade dos Pelicans. Terminando o terceiro período de partida com vitória provisória de 98 a 90, a equipe de Oakland tinha Curry com 23 pontos como principal nome da equipe. No lado dos Pelicans, Anthony Davis era o cestinha da partida com impressionantes 30 pontos e 15 rebotes.

Entrando no quarto final de partida com vantagem sobre os Pelicans, os Warriors mantiveram o bom jogo e pouco a pouco a vitória dos atuais campeões ia se desenhando. Mesmo com um quarto impecável de DeMarcus Cousins com 18 pontos e somando 35 no jogo, os Pelicans chegaram perto no placar, mas não conseguiram impedir a primeira vitória dos Warriors na liga.

Vencendo por 128 a 120, os Warriors conseguiram sua vitória contando com 31 pontos de Klay Thompson e 28 de Curry, além de Durant com 22 pontos e 7 tocos. Na equipe dos Pelicans, DeMarcus Cousins (35PT e 14 RB) e Anthony Davis (35 PT e 17 RB) combinaram para 70 pontos e 31 rebotes, mas não conseguiram a vitória e perderam a segunda seguida.

Destaques da partida:

New Orleans Pelicans

Anthony Davis: 35 pontos, 17 rebotes e 5 assistências

DeMarcus Cousins: 35 pontos, 14 rebotes e 5 assistências

Jrue Holiday: 13 pontos, 6 rebotes e 3 assistências

Golden State Warriors

Klay Thompson: 31 pontos, 4 rebotes e 4 assistências

Stephen Curry: 28 pontos, 7 assistências e 3 rebotes

Kevin Durant: 22 pontos, 7 rebotes, 7 tocos e 2 assistências