Westbrook joga mal, Utah Jazz supera Thunder e vence a segunda na temporada

Na noite desse sábado (21), o Utah Jazz recebeu o Oklahoma City Thunder na Vivint Smart Home Arena, em Salt Lake City. No confronto entre dois rivais da Divisão Noroeste, os mandantes foram superiores e venceram por 96 a 87.

O Jazz só voltará a quadra na madrugada de terça para quarta-feira (25), às 0h30, quando visitará o Los Angeles Clippers. O Thunder, por sua vez, receberá o Minnesota Timberwolves neste domingo (22), às 21h.

Utah defende bem e abre boa vantagem no primeiro tempo

O jogo começou de forma bastante equilibrada, com vários erros de ambas as equipes. Com o passar dos minutos, no entanto, o Jazz melhorou o aproveitamento dos arremessos e, com boa defesa de perímetro e de garrafão, dificultou o sucesso dos jogadores do Thunder. Dessa forma, o primeiro quarto foi vencido pelos mandantes por 21 a 14, com destaque para Joe Ingles, que deixou sua marca em duas bolas de três.

No início do segundo quarto, a vantagem de Utah só aumentou: em determinado momento, a franquia chegou a liderar por 19 pontos. Até os dois minutos finais do período, o Big Three visitante não conseguia converter a maior parte de suas jogadas, sofrendo com a forte defesa adversária. A partir de então, Anthony e George melhoraram e conseguiram fazer que o Thunder fosse para o intervalo perdendo por "apenas" 44 a 34.

Jazz mantém superioridade e vence a segunda na temporada

Apesar de um pouco mais eficiente no ataque após o intervalo, o Thunder sofreu com o lado defensivo da quadra e permitiu muitas cestas fáceis para a equipe de Utah. Assim, mesmo com George acertando tudo, a vantagem não diminuiu. Pelo contrário: aumentou. Ingles, Gobert e Rubio conduziram o Jazz e fecharam o terceiro período vencendo por 73 a 57.

Último quarto com OKC precisando melhorar ofensiva e defensivamente para buscar uma reação. Assim, mesmo com quatro reservas em quadra, a equipe conseguiu reduzir a vantagem para apenas sete pontos. A empolgação, porém, foi momentânea, visto que o Jazz novamente voltou à liderança com facilidade. Sem tempo para uma virada, o jogo terminou em 96 a 87.

Destaques da partida

Utah Jazz

Rudy Gobert: 16 pontos, 13 rebotes

Ricky Rubio: 16 pontos, 6 rebotes e 5 assistências

Joe Ingles: 19 pontos

Derrick Favors: 13 pontos

Oklahoma City Thunder

Russell Westbrook: 6 pontos, 13 rebotes e 9 assistências

Carmelo Anthony: 26 pontos

Paul George: 22 pontos, 5 rebotes e 5 roubos de bola