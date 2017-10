Com duplo-duplo de D'Angelo Russell, Nets batem Hawks em jogo eletrizante

Brooklyn Nets e Atlanta Hawks se enfrentaram na tarde deste domingo (22) na Barclays Center, em Nova York, em mais uma rodada da National Basketball Association, a NBA. Com grandes atuações de DeMarre Carroll, Allen Crabbe e D’Angelo Russell, à franquia da casa venceu por 116 a 104.



Os Nets chegaram à segunda vitória na temporada e ocupam o 8º lugar da conferência leste, momentaneamente. Já a franquia da Georgia amarga à 10ª colocação da mesma conferência após a segunda derrota.



A franquia do Brooklyn volta à quadra na terça-feira (24), para encarar o Orlando Magic, na Amway Center. Já o Atlanta Hawks visita o Miami Heat, na American Airlines Arena, amanhã, às 21h30.

Hawks vencem primeiro quarto, mas Nets viram primeiro tempo na frente

O jogo começou na Barclays Center bem movimentado e agitado. Marco Belinelli, Dennis Schröder e Kent Bazemore ajudaram a equipe de Atlanta a se manter na frente. DeMarre Carroll, Trevor Booker e D’Angelo Russell tentaram comandar a reação no primeiro período mas sem muito sucesso. O Hawks virou na frente com 25 a 19.



No segundo período, Allen Crabbe entrou pra recolocar a franquia do Brooklyn no jogo novamente. Com boas infiltrações de Hollis-Jefferson e Mozgov, o garrafão do Nets cresceu e a equipe voltou ao jogo. Taurean Prince e Kent Bazemore tentaram conter com cestas do perímetro e lances livres precisos, mas os donos da casa viraram e terminaram o primeiro tempo com 56 a 53 no placar.

Hawks chegam a empatar, mas D’Angelo Russell decide no fim e Nets vencem

No terceiro quarto, vimos um Brooklyn Nets em total sintonia. O jovem armador D’Angelo Russell armava jogadas de velocidade que eram bem finalizadas por LeVert e Carroll. Schröder buscava a reação quase sozinho, com pequeno auxílio de Ilyasova no garrafão.



Russell comandava os ataques de velocidade. Em um deles, o armador utilizou Trevor Booker que foi para os dois pontos sozinho. O jovem de Kentucky também era preciso nos lances livres. Pra completar a atuação no terceiro quarto, DeMarre Carroll acertou uma bola sensacional de três pontos.



No fim do período, os Hawks tentaram reação. Marco Belinelli matou bola de três. A resposta veio na sequência com infiltração mágica e falta sofrida por Trevor Booker. Jogada de três pontos dos Nets. O período acabou em 91 a 77 para a franquia de Nova York.



O último quarto do jogo começou a todo vapor. LeVert fez uma linda jogada de infiltração e somou mais dois pontos para os Nets. Delaney e Belinelli, o segundo com bola de três, responderam para os Hawks.



A franquia da Georgia buscava à reação. Os Nets eram precisos na defesa e tentavam as jogadas agudas de infiltração. Schröder contribuiu para reação. A vantagem que chegou a ser de 16 pontos, caiu para três.



Os Nets tentavam manter-se à frente, mas Dennis Schröder era implacável. A franquia do Brooklyn pecava no ataque e viu Marco Belinelli matar bola de dois e empatar o jogo em 99 a 99. Crabbe pôs os Nets na frente de novo em linda bola de três. O norte-americano comandava os ataques e assim matou a segunda bola de três em sequência.



Parte triste da partida foi a possível lesão de Dennis Schröder. Em tentativa de infiltração, o armador alemão torceu o tornozelo e saiu direto para o vestiário. Mesmo assim os Hawks não desistiram. Ilyasova foi para o garrafão para descontar.



Russell respondeu para os Nets com bola de dois. O jovem armador ex-Lakers matou linda bola de três, chegou ao duplo-duplo e ajudou os Nets a abrirem 10 pontos novamente. Em jogada genial na sequência, Carroll evitou a saída da bola no limite e jogou para Booker que no garrafão fez o belo gancho pra ampliar a vantagem. D’Angelo Russell foi avassalador na reta final para garantir a segunda vitória do Brooklyn Nets na atual temporada, por 116 a 104.

Destaques da partida:

D’Angelo Russell (Nets): 16 pontos, 10 assistências e 6 rebotes



DeMarre Carroll (Nets): 17 pontos, 2 assistências e 3 rebotes



Allen Crabbe (Nets): 20 pontos e 5 rebotes



Dennis Schröder (Hawks): 17 pontos, 8 assistências e 4 rebotes



Marco Belinelli (Hawks): 19 pontos, 3 assistências e 2 rebotes



Kent Bazemore (Hawks): 16 pontos, 3 assistências e 3 rebotes