Ainda sem Chris Paul, Rockets perdem de virada para Grizzlies

Na noite desta segunda-feira (23), o Houston Rockets recebeu o Memphis Grizzlies no Target Center a fim de conquistar a quarta vitória consecutiva, mas, sem o armador Chris Paul, que deve perder mais algumas semanas de jogo, os mandantes cederam a virada e perderam nos últimos minutos.

Antes de a bola subir, Eric Gordon ainda recebeu seu troféu de Sexto Homem da temporada passada, quando foi um dos melhores arremessadores de três pontos do ano. O atleta foi um dos destaques de Houston, mas não conseguiu levar o time à vitória,

Agora, os Rockets só voltarão a quadra na quarta-feira (25), às 21h, quando visitarão o Philadelphia 76ers no Wells Fargo Center. Os Grizzlies também jogarão no mesmo dia, porém às 22h30, quando visitarão o Dallas Mavericks no American Airlines Center.

Harden e Gordon jogam bem e abrem vantagem no primeiro tempo

O primeiro quarto começou bem movimentado, com os Grizzlies assumindo a liderança nos momentos iniciais. Com o passar do tempo, no entanto, Harden, Gordon e Capela conduziram os Rockets e conseguiram abrir uma pequena vantagem, fechando o período em 26 a 24.

No início do segundo quarto, com reservas em quadra, o brasileiro Nenê teve boas oportunidades e ajudou os mandantes a abrirem onze pontos de diferença. Com a volta dos titulares dos Grizzlies, a liderança foi cortada rapidamente para apenas três pontos, mas Harden e Gordon acertaram cestas consecutivas. Assim, o jogo foi para o intervalo em 57 a 50 para os Rockets.

Houston perde liderança nos últimos minutos de jogo

Após o intervalo, mais uma vez a dupla Harden-Gordon funcionou bem, marcando oito dos dez primeiros pontos da equipe. Os Grizzlies tentavam responder com Gasol e Ennis, mas a vantagem não diminuía o suficiente, mantendo-se quase constante devido aos poucos acertos, muitos erros e perdas de posse. Assim, o terceiro período terminou em 76 a 70.

Logo no início do último quarto, a franquia de Houston abriu 10 pontos à frente com Anderson e Gordon. A vitória parecia bem encaminhada caso tudo se mantivesse nos padrões do jogo. Não foi bem o que aconteceu: os visitantes conseguiram empatar o placar faltando poucos minutos e viraram após Harden trocar empurrões com Chalmer. O até então apagado Mike Conley aumentou a vantagem para quatro pontos e, contando com uma péssima arbitragem, os Rockets viram a diferença apenas aumentar. Assim, o jogo acabou em 98 a 90 para os Grizzlies.

Destaques da partida

Houston Rockets

James Harden: 22 pontos, 5 rebotes e 8 assistências

Eric Gordon: 27 pontos e 7 assistências

Clint Capela: 14 pontos e 6 rebotes

Memphis Grizzlies

Marc Gasol: 26 pontos e 5 rebotes

Mike Conley: 17 pontos e 4 assistências

James Ennis III: 14 pontos e 11 rebotes

Mario Chalmers: 11 pontos e 4 assistências