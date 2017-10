Heat vence Hawks em noite de gala do trio Ellington, Dragic e Richardson

Miami Heat e Atlanta Hawks se enfrentaram nesta noite na American Airlines Arena em mais uma rodada da NBA, liga de basquete americana. Com atuação de gala de Josh Richardson e um bom protagonismo de Goran Dragic e Wayne Ellington, a franquia da Flórida venceu por 104 a 93. O trio combinou 60 pontos na partida.



O Heat chegou à sua segunda vitória na temporada e consecutiva, chegando assim ao 9º lugar da conferência leste. Os Hawks perderam à terceira e estão na 11ª posição da mesma conferência por enquanto.



A franquia de Miami volta à quadra na quarta-feira (25), às 22h, quando recebe o San Antonio Spurs na American Airlines Arena. Os Hawks, por sua vez, visitarão o Chicago Bulls em Illinois na quinta-feira (26), às 22h, na United Center.

Heat defende bem, capricha do perímetro e vai para o intervalo com vantagem larga

O jogo começou com Kent Bazemore matando bola de três para os Hawks. Os visitantes foram quem começaram pressionando. Richardson respondeu com bola de três e empatou o jogo para os donos da casa.



Kent Bazemore desempatou novamente com bola de dois, chegando a sete pontos em quatro minutos. Waiters, com bola de três, colocou o Miami a frente com 12 a 7 e forçou o tempo técnico da franquia de Atlanta. A superioridade do Miami Heat se viu em bela roubada de bola de Richardson e linda bandeja de costas.



Com uma defesa consistente que forçava os visitantes a arremessarem de longa distância ou até mesmo estourar o cronômetro, o Heat dominava o primeiro período. Nas saídas em velocidade, Goran Dragic comandava as infiltrações. Richardson voltou a matar bola de três, mas Luke Babbitt, ex-Heat, respondeu da mesma forma.



O final de período intenso fez os Hawks empatarem, mas Olynyk acertou do perímetro para recolocar a franquia da Flórida na frente ao fim do quarto por 26 a 23.



No início do segundo quarto os Hawks correram atrás da virada. Collins em cravada mágica fez os visitantes enconstarem, mas Dion Waiters respondeu com linda cesta de três pontos. Wayne Ellington deu seu cartão de visitas com outra linda cesta do perímetro.



Abrindo 14 pontos de vantagem, o Miami Heat dominava as ações do jogo. Ellington tinha liberdade do perímetro para arremessos e era preciso. Winslow fazia boas infiltrações e aumentava a vantagem. O camisa 2 do Heat, Wayne Ellington, estava impossível do perímetro. Tudo caía, e com isso a franquia da casa conseguiu abrir uma boa vantagem de 45 a 36.



Com muita precisão, Dragic e Richardson acertaram arremessos de três pontos e ajudaram o Heat a abrir 15 pontos. Olynyk, que entrou bem, ajudava no garrafão. E quem parava Wayne Ellington? O ala de Miami acertava todas de três pontos, e colocou mais uma na conta para os donos da casa abrirem 59 a 43. Foi a sexta bola de três do jogador na partida.

(Foto: Divulgação/Miami Heat)





Com ataques precisos, de Goran Dragic e James Johnson, e defesa consistente na reta final do primeiro tempo, o Miami Heat virou o segundo quarto com 18 pontos de vantagem, com 62 a 44.

Hawks reagem mas Richardson decide e Miami Heat vence mais uma

O terceiro quarto começou com os Hawks indo para o ataque em busca de uma reação. O Heat pecava nos arremessos e extrapolava nos turnovers. A diferença que chegou a ser de 20 caiu para 10, muito devido as bolas de três pontos de Prince e Muscala. Com isso, Erik Spoelstra se viu forçado a parar o jogo e organizar sua equipe.



Na volta do tempo técnico, o tempo fechou para Taurean Prince e Goran Dragic, que discutiram com dedos na cara após trombada fora da jogada. Após o incidente, Dragic desperdiçou dois lances livres e James Johnson aproveitou a posse de bola para o gancho. Dion Waiters também foi para a cesta após bela movimentação no garrafão.



O Heat voltava a ser implacável. James Johnson após bela movimentação foi para uma linda cravada, ajudando a franquia da Flórida a abrir 71 a 57. Os Hawks buscaram a reação com Prince e Delaney, diminuindo a vantagem de 14 para 9 pontos. Taurean Prince comandava a reação dos Hawks que aos poucos ia tirando a diferença.



Com apagão defensivo e ofensivo, o Miami tentava segurar a vantagem e até ampliá-la. Tyler Johnson foi preciso em dois lances livres para isso. Collins respondeu com excelente bandeja para os Hawks, deixando no placar 77 a 73 para o Miami Heat ao fim do terceiro período.



No início do último período, tudo igual em 77 a 77. Luke Babbitt e Marco Belinelli deixaram tudo empatado. Kelly Olynyk deixou o Miami Heat com três pontos de vantagem após sofrer falta e converter a cesta em uma infiltração. O ala pivô do time de Miami cresceu no momento final junto com Winslow. Juntos foram recolocando a vantagem dos donos da casa no placar.



Kent Bazemore fez excelente jogada e sofreu a falta. Na linha de lances livres, o camisa 24 converteu os dois que tinha direito. Os times forçavam arremessos de longa distância e infiltrações, gerando erros excessivos. Wayne Ellington converteu lance livre, assim como Richardson, colocando 89 a 81 no placar favorável ao Miami Heat.



Os Hawks não se rendiam, Kent Bazemore comandava a reação dos visitantes, que se aproveitava dos erros de arremesso do Heat. Josh Richardson deu uma travada na reação com linda infiltração para dois pontos. O camisa 0 da franquia da Flórida foi implacável na reta final, e junto com Dragic ajudaram os donos da casa a abrirem 94 a 85.



Goran Dragic foi preciso em infiltração, mas Delaney respondeu bem. Winslow, oportunista, aproveitou rebote com tapinha fez mais dois para o Heat. Uma reta final eletrizante tomou conta da American Airlines Arena, que se levantou. Taurean Prince cravou e fez a diferença cair para nove pontos, recolocando esperança nos Hawks. Belinelli fez infiltração linda e novamente fez a diferença cair, mas James Johnson acertou arremesso preciso do garrafão e fez a franquia da Florida chegar a 100 a 91.



Na reta final, o Miami Heat foi preciso para ganhar tempo e faltas para definir o jogo. Goran Dragic converteu dois lances livres, assim como Tyler Johnson. Os Hawks tiveram pressa, mas ela foi inimiga e prejudicou a equipe que acabou perdendo tempo e sendo derrotada por 104 a 93.

Destaques da partida:

Josh Richardson (Heat): 21 pontos, 2 assistências e 4 rebotes



Goran Dragic (Heat): 19 pontos, 6 assistências e 1 rebote



Wayne Ellington (Heat): 20 pontos, 2 assistências e 2 rebotes



Taurean Prince (Hawks): 20 pontos, 2 assistências e 7 rebotes



Kent Bazemore (Hawks): 20 pontos, 4 assistências e 4 rebotes