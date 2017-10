Em noite inspirada de Blake Griffin, Los Angeles Clippers derrota Utah Jazz

O Los Angeles Clippers derrotou o Utah Jazz por 102 a 84 nesta terça-feira, no Staples Center, em Los Angeles. O ala-pivô Blake Griffin fez uma grande partida com 22 pontos e 9 rebotes.

Mesmo com a ausência do armador sérvio Milos Teodosic, fora por tempo indeterminado com uma fascite plantar no pé esquerdo, o time angelino chegou a sua terceira vitória seguida na temporada e continua invicto na liga. O Jazz, que não contou com o ala Rodney Hood por causa da lesão na panturrilha esquerda sofrida no jogo de sexta-feira contra o Minnesota Timberwolves, chega a sua segunda vitória em quatro jogos.

Os Clippers voltam a jogar na quinta-feira(26) contra o Portland Trail Blazers no Moda Center, enquanto o time de Utah visita nesta quarta-feira(25) o Phoenix Suns em duelo no Talking Stick Resort Arena.

Em primeiro tempo equilibrado, angelinos vão ao intervalo com diferença mínima no placar

O Jazz saiu na frente, mas logo os Clippers tomou a frente com ajuda de Griffin e do armador Patrick Beverley. Mesmo assim, o adversário não os deixou tomar distância no placar. No fim do quarto, os visitantes cometeram alguns erros ofensivos e o time da casa se aproveitou disso e acabou o primeiro período na frente do placar com 27 a 20.

Na primeira metade do segundo quarto, o ala-armador Thabo Sefolosha, vindo do banco, ajudou o Utah Jazz a encostar no placar. Continuando o jogo de viradas dessa primeira metade de jogo, ambos os times se colocaram a frente do placar, mas o Los Angeles Clippers foi para o intervalo com a vitória em 42 a 41.

Clippers aproveita terceiro período apagado dos oponentes para abrir boa vantagem

Os mandantes limitaram o jogo do time de Utah e foram dominantes em ambos os lados da quadra, limitando o oponente a apenas 15 pontos e despontando com 33 pontos no período, assim indo para o último quarto no placar de 75 a 56.

Com um placar bastante favorável, o time da casa apenas administrou o marcador e, mesmo vendo alguns lampejos de reação e o Jazz vencendo o quarto, saiu com uma vitória folgada de 102 a 84.

Destaques da partida

Los Angeles Clippers

Blake Griffin: 22 pontos; 9 rebotes; 6 assistências

Patrick Beverley: 19 pontos; 5 assistências; 3 roubos de bola

DeAndre Jordan: 11 pontos; 18 rebotes; 2 roubos de bola

Utah Jazz

Donovan Mitchell: 19 pontos

Rudy Gobert: 12 pontos; 7 rebotes; 3 tocos

Thabo Sefolosha: 11 pontos; 12 rebotes