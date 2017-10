Lakers reagem no segundo tempo e vencem Wizards na prorrogação

O Los Angeles Lakers conseguiu a segunda vitória na temporada ao superar o até então invicto Washington Wizards por 102 a 99 na prorrogação. O ala Brandon Ingram foi o grande destaque da equipe com 19 pontos e 10 rebotes, mas quem brilhou na reta final da partida foi o ala-pivô Julius Randle que conseguiu anular o astro John Wall e terminou o jogo com 11 pontos, 9 rebotes e 3 tocos.

O calouro Lonzo Ball não esteve em boa noite nos arremessos e fez apenas seis pontos em 39 minutos, porém contribuiu para a equipe pegando oito rebotes e dando dez assistências pelo segundo jogo consecutivo.

O Washington Wizards continua sua viagem pela Califórnia na próxima sexta-feira (27) quando enfrenta o atual campeão Golden State Warriors. Já o Los Angeles Lakers joga no mesmo dia, em casa, contra o Toronto Raptors.

Wizards se recuperam no segundo quarto e vão para o intervalo na frente

O primeiro tempo em Los Angeles foi abaixo das expectativas para quem esperava mais do duelo entre John Wall e Lonzo Ball. O armador de Washington não chegou nem perto durante todo o jogo de fazer o que o pivô Marcin Gortat havia dito que o companheiro faria: 'torturar' o calouro dos Lakers.

No primeiro quarto, os Lakers foram superiores e aproveitaram os constantes erros dos Wizards para abrir 23 a 18 no placar. O ala-pivô Larry Nance Jr foi o destaque da equipe da casa durante todo o primeiro tempo, indo para o intervalo com 14 pontos e 9 rebotes.

Apesar da má atuação no primeiro quarto, o Washington Wizards se recuperou no segundo período graças as atuações de Bradley Beal e Jodie Meeks. Os Lakers abusaram dos erros e foram para o intervalo perdendo por 49 a 45, e com o calouro Lonzo Ball zerado de pontos.

Lonzo Ball contribuiu com pelo menos dez assistências pelo segundo jogo seguido (Foto: Divulgação/NBA)

Lakers conseguem empate no fim e vencem na prorrogação

Assim como no jogo anterior contra o New Orleans Pelicans, os Lakers se recuperaram no segundo tempo e correram atrás do placar. Mas não foi fácil, já que John Wall mostrou outra postura no terceiro quarto e começou a pontuar, comandando a vitória do Washington Wizards no período por 30 a 24.

Os Wizards começaram o último quarto vencendo por mais de dez pontos de vantagem, mas relaxaram e perderam muitas chances de decidirem o jogo. Assim, os Lakers reagiram com cestas importantes de Kyle Kuzma, Caldwell-Pope e Julius Randle, além da grande atuação de Brandon Ingram. O ala fez 11 pontos no último período e fez a cesta do empate quando restava menos de um segundo para o fim do jogo.

Na prorrogação, os Lakers foram mais intensos defensivamente e o ala-pivô Julius Randle brilhou dando dois tocos em John Wall. Os Wizards perdiam por apenas três pontos até os segundos finais, mas o armador da equipe de Washington errou o arremesso que empataria o jogo, garantindo assim a segunda vitória dos Lakers em quatro jogos e a primeira derrota dos Wizards.

Julius Randle se destacou na prorrogação com boa marcação em John Wall, dos Wizards (Foto: Divulgação/NBA)

Destaques do jogo

Los Angeles Lakers

Brandon Ingram: 19 pontos e 10 rebotes

Larry Nance Jr: 18 pontos e 10 rebotes

Kentavious Caldwell-Pope: 14 pontos, 6 rebotes e 5 assistências

Julius Randle: 11 pontos, 9 rebotes e 3 tocos

Lonzo Ball: 6 pontos, 8 rebotes e 10 assistências

Washington Wizards

John Wall: 18 pontos e 9 assistências

Bradley Beal: 28 pontos

Marcin Gortat: 11 pontos e 14 rebotes