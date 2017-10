Titulares dominam e Timberwolves vencem Thunder pela segunda vez na temporada

O Minnesota Timberwolves recebeu, nesta sexta-feira (27), no Target Center, o Oklahoma City Thunder e saiu com a vitória por 119 a 116. O pivô Karl Anthony-Towns foi eficiente nos dois lados da quadra e ajudou seus companheiros a sair com a vitória.

O time da casa chegou a terceira vitória em seis partidas na temporada, enquanto os visitantes sofreram a sua terceira derrota em cinco partidas.

O próximo confronto do time de Minneápolis será na próxima segunda-feira (30) contra o Miami Heat, na American Airlines Arena. Já o time do estado de Oklahoma entra em quadra neste sábado (28), quando visita o Chicago Bulls no United Center.

A partida iniciou com os Timberwolves tomando a frente no placar, mas nos minutos finais do primeiro quarto, os erros ofensivos começaram a acontecer e logo, o time de Oklahoma tomou a vantagem e a aumentou, acabando assim o período com o resultado marcando 33 a 26.

No segundo quarto, o jogo voltou a ficar equilibrado, com o Thunder sabendo administrar a vantagem adquirida no início. Nos minutos finais do primeiro tempo, Towns e o armador Jeff Teague ajudaram a tirar a diferença e com dois lances livres convertidos pelo ala-armador Jimmy Butler, o placar foi para o intervalo marcando um empate de 59 a 59.

O terceiro período foi marcado por várias trocas de liderança entre as equipes. Os ataques foram grandiosos, isso se vê no placar de 31 a 30 apenas no quarto e o time mandante acabou na frente por 90 a 89.

O último quarto foi marcado por erros de ataque do Oklahoma City Thunder e uma bela atuação da dupla Jimmy Butler e Karl Anthony-Towns. Os Timberwolves acabaram tomando as rédeas do jogo e venceram um jogo equilibrado e emocionante por 119 a 116.

Destaques da partida

Minnesota Timberwolves

Karl Anthony-Towns: 33 pontos; 19 rebotes; 4 tocos

Jimmy Butler: 25 pontos; 5 rebotes; 7 assistências

Jeff Teague: 17 pontos; 10 assistências

Oklahoma City Thunder

Russell Westbrook: 27 pontos; 8 rebotes; 9 assistências; 2 roubos de bola

Paul George: 23 pontos; 2 roubos de bola

Carmelo Anthony: 23 pontos