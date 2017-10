Kevin Durant dá show e comanda vitória dos Warriors sobre os Wizards

Depois de início conturbado, os Warriors parecem estar finalmente se encaixando na temporada. Recebendo o Washington Wizards na Oracle Arena, o Golden State Warriors venceu mais uma e conquistou sua terceira vitória consecutiva na temporada. Apesar de os Wizards terem liderado o placar quase que o jogo inteiro, os Warriors garantiram a virada no final e venceram pelo placar de 120 a 117, com grande partida de Kevin Durant que anotou 31 pontos e 11 rebotes.

Além de Durant, outro destaque da partida pelos Warriors foi Stephen Curry com 20 pontos e 8 assistências. Pelo lado dos Wizards, os principais nomes foram Otto Porter com 29 pontos e 10 rebotes, junto com John Wall que anotou 20 pontos e 14 assistências.

Com a vitória, os Warriors agora somam 4-2 na sua campanha e continuam subindo na tabela, pulando agora para a quinta posição da Conferência Oeste. Por sua vez, os Wizards agora registram 3-2 e aparecem na quarta posição da tabela na Conferência Leste.

Próximas partidas: as duas equipes voltam às quadras novamente só no domingo (29), onde os Wizards entram em quadra mais cedo, às 20h, quando enfrentam o Sacramento Kings fora de casa, na Arena Golden 1 Center. Entrando em quadra mais tarde, os Warriors jogam às 22h30, quando recebem em casa o Detroit Pistons, novamente jogando na Oracle Arena.

Wizards faz grande primeiro tempo e castiga os Warriors

Em um primeiro tempo de partida que foi totalmente dominado pelos Wizards, os Warriors só conseguiram converter os primeiros pontos do jogo, depois viram os visitantes dominarem a partida e acabaram sendo castigados no primeiro e segundo quarto. O primeiro período de jogo foi todo dos Wizards que começaram a construir boa vantagem sobre os donos da casa, vencendo o quarto pelo placar de 34 a 27. Otto Porter com 11 pontos foi o principal nome dos Wizards, enquanto Curry era o cestinha da partida com 12 pontos.

No segundo período os Wizards continuaram superiores na partida e mantiveram o bom ritmo, torturando o Golden State e abrindo boa vantagem sobre os donos da casa. Chegando a liderar o placar de jogo por 17 pontos de frente, os Wizards se encaminhavam para o intervalo de partida com uma ótima atuação. O primeiro tempo terminou com vitória da equipe de Washington por 67 a 53. Otto Porter com 14 pontos e Klay Thompson com 13 pontos, foram os líderes em pontuações de suas equipes no primeiro tempo.

Durant brilha e garante vitória dos Warriors no final

Voltando do intervalo com o mesmo ritmo do primeiro tempo, os Wizards faziam uma grande partida praticamente sem erros, sendo muito bem na parte ofensiva e defensiva, além de manter a boa vantagem sobre o GSW. Liderando o terceiro período todo com mais de 10 pontos de vantagem no placar, os Wizards foram para o último período de jogo vencendo por 97 a 87, se encaminhando para uma vitória tranquila sobre um Warriors sem forças. Kelly Oubre e Otto Porter com 19 pontos foram os líderes dos Wizards, enquanto Durant com 21 e Curry com 20 pontos os destaques do GSW.

Entrando no último quarto de partida, os Warriors começaram o período com uma postura totalmente diferente do que apresentou durante o jogo todo. Entrando melhor no quarto final e matando bolas importantes, o Golden State foi pouco a pouco acabando com a vantagem dos Wizards até conseguir brigar pela liderança no placar já na metade do período.

Nos minutos finais de partida, os Warriors, comandados por Kevin Durant que anotou 10 pontos no quarto, conseguiram a liderança no placar e não deram mais chances para os Wizards tomarem a frente novamente. Terminando a partida com o placar de 120 a 117, os Warriors conquistaram uma difícil vitória de virada sobre os Wizards e garantiram a sua quarta vitória na temporada. Kevin Durant com 31 pontos e 11 rebotes foi o grande nome da partida.

Destaques da partida:

Golden State Warriors

Kevin Durant: 31 pontos, 11 rebotes e 6 assistências

Stephen Curry: 20 pontos, 8 assistências e 5 rebotes

Klay Thompson: 18 pontos

Washington Wizards

Otto Porter Jr: 29 pontos e 10 rebotes

John Wall: 20 pontos e 14 assistências

Kelly Oubre Jr: 19 pontos e 8 rebotes

Marcin Gortat: 18 pontos, 4 rebotes e 4 assistências