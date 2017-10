Com Hardaway e Porzingis inspirados, Knicks superam Cavaliers fora de casa

Depois de quase três anos, o New York Knicks finalmente venceu o Cleveland Cavaliers. As duas equipes se enfrentaram na Quicken Loans Arena, em Ohio, nesse domingo (29), mas os mandantes acabaram sendo derrotados por 114 a 95. Dessa forma, os Cavs perderam uma sequência de dez triunfos consecutivos sobre os Knicks e sofreram o terceiro revés nesta edição da NBA.

O jogo foi marcado pela ótima atuação ofensiva da franquia de New York. Porzingis e Hardaway combinaram para 66 pontos e lideraram seu time para o bom resultado fora de casa.

Próximas partidas: Agora, os Knicks voltarão a quadra nesta segunda-feira (30), quando receberão o Denver Nuggets no Madison Square Garden, às 21h30. Já os Cavs receberão o Indiana Pacers, às 21h da próxima quarta-feira (1º).

Knicks jogam melhor e saem na frente no primeiro tempo

O jogo começou de forma bastante equilibrada, com rápidas trocas de lideranças entre ambas as equipes. Com o decorrer do primeiro quarto, no entanto, os Knicks se mostraram mais efetivos e conseguiram abrir uma vantagem de dois dígitos. Liderada por Kristaps Porzingis, a franquia de New York venceu o período inicial por 29 a 19.

Já no quarto seguinte, os Cavs voltaram melhores. A equipe de LeBron James conseguiu diminuir a diferença para apenas cinco pontos por duas vezes, mas em ambas os Knicks recuperaram a vantagem. Perto do intervalo, o jogo chegou a ficar empatado, porém a grande atuação de Tim Hardaway Jr. garantiu que os visitantes vencessem o período por 62 a 54.

Cavs tentam reagir, mas não conseguem recuperar diferença

Após o intervalo, os Knicks continuaram superiores. New York aproveitou as falhas dos Cavs em ambos os lados da quadra e, contando com a ótima atuação de Kanter e Hardaway, aumentou a vantagem ainda mais. Dessa forma, os visitantes fecharam o terceiro quarto em 92 a 75.

A franquia de Cleveland voltou mais ativa no último quarto. Com mais velocidade e boa movimentação de bola, a diferença caiu de 17 para apenas seis pontos em poucos minutos. No entanto, após um pedido de tempo técnico, os Knicks conseguiram voltar a ter uma vantagem de dois dígitos. Assim, os Cavs não tiveram força para manter o ritmo e acabaram sendo derrotados por 114 a 95.

Destaques da partida

Cleveland Cavaliers

Kevin Love: 22 pontos e 11 rebotes

LeBron James: 16 pontos, 7 assistências e 10 rebotes

Derrick Rose: 15 pontos

New York Knicks

Tim Hardaway Jr.: 34 pontos, 8 assistências e 4 rebotes

Kristaps Porzingis: 32 pontos e 12 rebotes

Enes Kanter: 18 pontos e 12 rebotes

Courtney Lee: 15 pontos e 10 rebotes