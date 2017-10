Já classificado para a decisão da Copa Avianca, Minas vence Botafogo

Na noite desse domingo (29), o Minas bateu o Botafogo por 87 a 79 na Copa Avianca, em jogo realizado na Arena Minas Tênis Clube. O pivô minastenista Wesley foi o maior pontuador do jogo, com 32 pontos. No lado do Botafogo, quem mais pontuou foi Jamaal, com 22.

Nesta segunda (30), o time de basquete do Botafogo encara o Vitória. Depois da derrota para o Minas, a equipe deve vir com algumas substituições. Já o Minas encara, também na segunda, o Vasco da Gama, ainda pela fase classificatória. O time do Vasco venceu o Flamengo nesse domingo por 93 a 83 e, por isso, Minas e Vasco decidem a Copa Avianca na terça.

Destaques da partida:

Minas

Pontos: Wesley - 32, Audrei - 11, Rush - 10, Lelê - nove, Roquemore - oito.

Rebotes: Teichmann - nove, Rush - seis, Audrei - três, Lelê - três e Gegê - três.

Assistencias: Gegê - 10, Jefferson - três, Roquemore - três, Wesley e Teichmann - uma.

Botafogo

Pontos: Jamaal - 22, Coimbra - 15, Gabriel - 11, Rafinha - seis, Átila dos Santos - seis.

Rebotes: Douglas - seis, Coimbra - cinco, Átila dos Santos - quatro, Arnaldinho - três e Jamaal - dois.

Assistências: Jamaal - cinco, Douglas - duas, Guga - duas, Arnaldinho - duas e Coimbra - duas.