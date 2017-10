Avery Bradley comanda virada dos Pistons sobre Warriors e Detroit assume liderança do Leste

Em uma grande e equilibrada partida na Oracle Arena, o Golden State Warriors recebeu o Detroit Pistons pela sétima partida das duas equipes na temporada e voltou a perder. Mesmo jogando em casa e dominando a partida nos três primeiros períodos, os Warriors viram os Pistons crescerem no segundo tempo e virarem a partida, vencendo pelo placar de 115 a 107. Com grande atuação de Avery Bradley anotando 23 pontos, a equipe de Detroit conquistou a sua terceira vitória consecutiva na temporada.

Além de Avery Bradley, Reggie Jackson foi outro grande nome dos Pistons, anotando 22 pontos e dando 5 assistências na partida. Pelos Warriors, mesmo com o seu poderoso trio ofensivo funcionando bem, a equipe não conseguiu a vitória. Klay Thompson foi o cestinha da partida com 29 pontos, seguido de Kevin Durant com 28 e Stephen Curry com 27 pontos e 8 assistências.

Com a vitória sobre os Warriors, os Pistons chegam a cinco vitórias e duas derrotas na temporada, pulando para a liderança na tabela da Conferência Leste. Já os Warriors que não começaram com a campanha que desejavam, ficam com as mesmas quatro vitórias e agora somam três derrotas em sete partidas. A equipe de Golden State ocupa o 6º lugar na Conferência Oeste.

Próximas partidas: O Golden State Warriors volta a jogar primeiro, pois enfrenta o embalado Los Angeles Clippers nesta segunda-feira (30), às 00h30, onde jogarão na Arena Staples Center. Por sua vez, os Pistons voltam às quadras só na terça-feira (31), às 00h30, onde jogarão contra o Los Angeles Lakers, também no Staples Center.

Warriors domina primeiro tempo sem dificuldades

Começando bem na partida e liderando todo o primeiro período de jogo de ponta a ponta, a equipe de Golden State mostrou bastante poder ofensivo no quarto inicial e teve grande aproveitamento superior a 62% nos arremessos de quadra. Terminando o primeiro quarto com o placar de 35 a 27, os Warriors venciam os Pistons com uma boa atuação no início de jogo. Stephen Curry foi o grande nome do primeiro período anotando 15 pontos.

No segundo período de jogo, os Warriors continuaram liderando, mas viram uma pequena reação dos Pistons que chegaram a liderar o placar da partida por pouco tempo. Com uma melhora dos visitantes no jogo e com Reggie Jakson anotando 12 pontos no quarto, os Pistons terminaram o primeiro tempo perdendo, mas com pouca diferença no placar. Os Warriors foram para o intervalo com vitória de 57 a 52. Curry era o cestinha da partida com 20 pontos, seguido de Reggie Jackson com 18.

Pistons vira, domina último quarto e garante vitória fora de casa

Voltando do intervalo muito bem, os Warriors continuam com o seu domínio na partida e começam a abrir uma vantagem convincente no jogo. Chegando a abrir 14 pontos de frente sobre os Pistons a equipe de Golden State ia desenhando mais uma vitória na temporada. Porém pouco a pouco os Pistons começaram a tirar a vantagem dos Warriors e conseguiram uma bela virada no final do período, terminando o terceiro quarto com vitória parcial dos Pistons para 82 a 81.

Stephen Curry com 27 pontos era o cestinha da partida, enquanto Reggie Jackson com 20 pontos e Avery Bradley com 19, comandaram a virada do Detroit.

Depois de perder por 14 pontos no terceiro quarto e conseguir a virada no final do período, os Pistons começaram o último quarto vencendo e não saíram da liderança no placar em nenhum momento da partida. Tendo o domínio total do jogo no último período e com uma defesa muito forte, a equipe visitante neutralizou os Warriors e conseguiu uma grande vitória pelo placar de 115 a 107.

Mesmo com Durant anotando 13 pontos no último período, não foi o suficiente para vencer o jogo, em ótimas atuações de Avery Bradley com 23 pontos e Reggie Jackson com 22 pontos, que foram principais responsáveis pela reação dos Pistons, além da forte defesa de Andre Drummond que somou 18 rebotes e 5 roubadas de bola.

Destaques da partida:

Golden State Warriors

Klay Thompson: 29 pontos

Kevin Durant: 28 pontos, 6 rebotes e 4 assistências

Stephen Curry: 27 pontos, 8 assistências e 6 rebotes

Detroit Pistons

Avery Bradley: 23 pontos

Reggie Jackson: 22 pontos e 5 assistências

Andre Drummond: 8 pontos, 18 rebotes, 5 assistências e 5 roubos