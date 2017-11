Mesmo com boa atuação de Antetokounmpo, Thunder derrota Bucks

Google Plus

Na noite dessa terça-feira (31), o Milwaukee Bucks recebeu o Oklahoma City Thunder no Bradley Center, mas acabou sendo derrotado. A grande atuação de Antetokounmpo não foi suficiente para conter o trabalho coletivo de OKC, que funcionou tanto ofensivamente como defensivamente.

Próximas partidas: o Milwaukee Bucks voltará a quadra nesta quarta-feira (1º), às 21h, quando visitará o Charlotte Hornets no Spectrum Center. Já o Oklahoma City Thunder receberá o Boston Celtics na sexta-feira (3), às 23h30, na Chesapeake Energy Arena.

OKC abre grande vantagem no primeiro tempo

A partida começou de forma bastante equilibrada. Nos minutos iniciais, nenhuma das equipes conseguiu abrir uma vantagem razoável em relação à outra. Com o decorrer do primeiro quarto, no entanto, Steven Adams e Carmelo Anthony se destacaram e ajudaram o Thunder a vencer o período por 31 a 23.

No segundo período, os Bucks não puderam contar com Antetokounmpo por vários minutos, já que o grego havia cometido três faltas e foi para o banco. OKC aproveitou a situação e, no ritmo imposto por Westbrook, abriu uma diferença de dois dígitos para vencer o período por 60 a 42.

Thunder segue melhor e vence o jogo

Na volta do intervalo, o Thunder não teve problemas para segurar vantagem na casa dos 20 pontos, principalmente com George e Roberson - este, que vinha sendo criticado por seus problemas no ataque, fez nove pontos em quatro minutos. Apesar da tentativa de resistência defensiva dos Bucks e da insistência de Antetokounmpo, os visitantes venceram o período por 85 a 64.

Precisando apenas administrar a liderança, OKC jogou o último quarto apenas com reservas. Os Bucks tentaram esboçar uma reação, mas não obtiveram sucesso e colocaram a segunda unidade em quadra. A larga vantagem foi mantida e o Thunder saiu com a vitória por 110 a 91.

Destaques da partida

Milwaukee Bucks

Giannis Antetokoumpo: 28 pontos e 8 rebotes

Khris Middleton: 9 pontos e 7 rebotes

Oklahoma City Thunder

Russell Westbrook: 12 pontos, 10 rebotes e 9 assistências

Paul George: 20 pontos

Carmelo Anthony: 17 pontos e 8 rebotes

Steven Adams: 14 pontos e 11 rebotes

Jerami Grant: 17 pontos