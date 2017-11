Em jogo marcado por boas atuações das defesas, Utah Jazz derrota Portland Trail Blazers

O Utah Jazz enfrentou o Portland Trail Blazers nesta quarta-feira (01), na Vivint Smart Home Arena, e saiu vitorioso com o placar de 112 a 103, conseguido na prorrogação. O armador Ricky Rubio marcou 11 pontos na prorrogação para ajudar seu time a sair com a vitória.

O time da casa chegou à sua quinta vitória em oito jogos na temporada, enquanto os visitantes sofreram a quarta derrota em oito jogos.

Nesta sexta-feira (03), o Jazz recebe o Toronto Raptors na Vivint Smart Home Arena tentando dar continuidade a sua sequência de vitórias. Já os Trail Blazers recebem, no Moda Center, os Los Angeles Lakers, nesta quinta-feira (02).

Jazz começa mal, logo se recupera e toma empate antes do intervalo

O time de Utah sofreu no começo do jogo, cometendo três desperdícios de bola nos três primeiros minutos do jogo e tomando 6 a 0 no placar. Até que o técnico Quinn Snyder chama um tempo técnico que fez com que seus comandados acordassem e saíssem com a vitória parcial no primeiro quarto por 22 a 20.

No segundo quarto, os ataques tiveram maiores dificuldades de vencer as defesas bem postadas. Então com algumas trocas de lideranças e um período equilibrado, as equipes foram ao intervalo com um empate no placar de 39 a 39.

Rudy Gobert se destaca e conduz jogo ao tempo extra

O terceiro período começou bem equilibrado, mas com a ajuda do pivô bósnio Jusuf Nurkic, o Portland assumiu a liderança e a administrou até o estouro do cronômetro do quarto, terminando na frente por 69 a 64.

O quarto período continuou com equilíbrio e ambas as equipes tiveram a chance da vitória no final, mas cometeram desperdícios e não converteram as chances. Faltando nove segundos, a posse de bola era dos Trail Blazers e a bola foi para a mão de Damian Lillard, mas ele não contava com um toco do pivô francês Rudy Gobert, o que deixou o empate perdurar no placar por 94 a 94 e o jogo foi para a prorrogação.

Ricky Rubio decisivo na vitória de Utah

No tempo extra, foi o espanhol Ricky Rubio que comandou as ações. O armador de Utah marcou onze dos 18 pontos da equipe nos cinco minutos finais e junto com uma boa defesa coletiva, ajudou o time a sair com a vitória de 112 a 103.

Destaques

Utah Jazz

Ricky Rubio: 30 pontos; dois roubos de bola

Donovan Mitchell: 28 pontos; seis rebotes

Rudy Gobert: 16 pontos; dez rebotes; três tocos

Portland Trail Blazers

Damian Lillard: 33 pontos; dez rebotes; oito assistências; dois roubos de bola

Jusuf Nurkic: 19 pontos; 11 rebotes; três tocos

C.J. McCollum: 16 pontos; dez rebotes