Lillard decide no fim e comanda vitória dos Blazers contra Lakers

Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers protagonizaram uma partida eletrizante na madrugada desta sexta-feira (3). Em noite inspirada de Damian Lillard (que fez 32 pontos), os Blazers venceram por 113 a 110 com cesta decisiva do craque no último segundo e conquistaram a quinta vitória em nove jogos na temporada.

Após dois jogos seguidos em duas noites, os Blazers descansam e só voltam a quadra no domingo (5), em casa, contra o Oklahoma City Thunder. Já os Lakers retornam a Los Angeles nesta sexta-feira para receber o Brooklyn Nets.

Blazers fazem melhor primeiro quarto da temporada, mas Lakers conseguem reação

O Portland Trail Blazers começou com grande performance e parecia que iria atropelar o Los Angeles Lakers com facilidade. Foram 41 pontos no primeiro quarto e com aproveitamento acima de 70% nos arremessos. McCollum e Nurkic foram os destaques da equipe.

Apesar da derrota por 16 pontos no primeiro quarto, os Lakers não se entregaram. Kuzma e Clarkson entraram bem na partida e deram outra dinâmica a equipe. Juntos com Brook Lopez e Larry Nance Jr, ajudaram na reação e na vitória no segundo quarto por 37 a 25, diminuindo a vantagem dos Blazers para apenas quatro pontos.

McCollum fez 13 pontos no primeiro quarto (Foto: Divulgação/NBA)

Lillard decide no último segundo e Blazers vencem Lakers

O terceiro quarto foi mais equilibrado, mas o Los Angeles Lakers continuou demonstrando superioridade. Apagado na partida, Lonzo Ball terminou zerado e só apareceu quando deu toco em Lillard. Depois de estar perdendo por 19 pontos durante o primeiro tempo, os Lakers conseguiram assumir a frente do placar durante o terceiro quarto.

O Los Angeles Lakers venceu o terceiro período por 23 a 21, mas a equipe sentiu falta de Larry Nance Jr defensivamente, que saiu lesionado como uma fratura na mão. Foi com Ed Davis no garrafão que os Blazers viraram o placar nos segundos finais e foram para o último quarto vencendo por apenas dois pontos (87 a 85).

Kuzma anotou 22 pontos e foi um dos destaques dos Lakers (Foto: Divulgação/NBA)

O equilíbrio se manteve no último período. As equipes deixaram o placar em igualdade até o final do jogo. Nos segundos finais, os Blazers conseguiram abrir três pontos de frente, mas Caldwell-Pope conseguiu uma cesta rápida na saída de bola para empatar.

Sobrou para Damian Lillard a missão de decidir a partida e o astro não decepcionou. Com cesta de três pontos a menos de um segundo do fim, o armador levantou o ginásio e decidiu a quinta vitória do Portland Trail Blazers na temporada.

Lillard fez 32 pontos e decidiu a partida (Foto: Divulgação/NBA)

Destaques do jogo

Portland Trail Blazers

Damian Lillard: 32 pontos, 6 rebotes e 5 assistências

Jusuf Nurkic: 28 pontos, 5 rebotes, 5 assistências e 3 roubadas

CJ McCollum: 22 pontos

Los Angeles Lakers

Brook Lopez: 27 pontos

Kyle Kuzma: 22 pontos

Kentavious Caldwell-Pope: 14 pontos