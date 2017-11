Com triplo-duplo de Ben Simmons, Sixers vencem Pacers e conquistam quinta vitória na temporada

Com mais uma grande atuação do calouro Ben Simmons, que fez o segundo triplo-duplo da carreira, o Philadelphia 76ers bateu o Indiana Pacers por 121 a 110 na noite desta sexta-feira (3) e conquistou a quarta vitória seguida na temporada. O ala fez 14 pontos, 11 rebotes e 11 assistências.

Após um início ruim, o Philadelphia 76ers engrenou a quarta vitória consecutiva e subiu para a quinta posição na Conferência Leste. Ben Simmons fez o segundo triplo-duplo da carreira em nove jogos. Os Sixers voltam a quadra na terça-feira (7), contra o Utah Jazz. Já os Pacers enfrentam os Knicks no domingo (5).

Ben Simmons comanda vitória dos Sixers

Depois de um primeiro quarto bastante equilibrado, no qual os Sixers venceram por apenas dois pontos (30 a 28), os Pacers desequilibraram a partida no segundo período. Victor Oladipo e Bojan Bogdanovic comandaram a vitória da equipe visitante por nove pontos de diferença e foram para o intervalo com sete pontos de frente.

Porém, no segundo tempo os Sixers voltaram melhores. JJ Redick fez a diferença anotando oito bolas de três pontos em 12 tentativas e junto de Ben Simmons, que fez o segundo triplo-duplo da carreira, comandaram a virada da equipe de Philadelphia, que recuperou a frente do placar no terceiro quarto e aumentou a vantagem no último período.

JJ Redick acertou oito bolas de três pontos e terminou a partida com 31 pontos (Foto: Divulgação/NBA)

Destaques do jogo

Philadelphia 76ers

JJ Redick: 31 pontos

Ben Simmons: 14 pontos, 11 rebotes e 11 assistências

Joel Embiid: 18 pontos e 9 rebotes

Indiana Pacers

Victor Oladipo: 31 pontos e 7 assistências

Bojan Bogdanovic: 21 pontos

Domantas Sabonis: 14 pontos e 6 rebotes