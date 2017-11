LeBron James faz 57 pontos e comanda vitória dos Cavaliers sobre Wizards

Com LeBron James inspirado, o Cleveland Cavaliers deu fim a sequência negativa de quatro derrotas seguidas e voltou a vencer na temporada ao bater o Washington Wizards por 130 a 122, na noite desta sexta-feira (3). O astro marcou 57 pontos e tornou-se o mais jovem a alcançar a marca de 29 mil pontos na carreira.

LeBron James marcou 57 pontos, a segunda melhor marca da carreira. A pontuação foi inferior apenas aos 61 que anotou em março de 2014. Foi o 11º jogo na carreira que LeBron marcou acima de 50 pontos e ainda igualou Allen Iverson como o 6º jogador na história que mais vezes atingiu essa marca.

O Cleveland Cavaliers volta a quadra no domingo (5), quando recebe o Atlanta Hawks. O Washington Wizards joga no mesmo dia, mas fora de casa, contra o Toronto Raptors em confronto direto pelas primeiras posições da Conferência Leste.

LeBron James se destaca em primeiro tempo sem defesa e Cavs faz mais de 70 pontos

Desde o primeiro quarto as duas defesas não entraram em quadra. LeBron James aproveitou a fragilidade defensiva do garrafão dos Wizards para tomar conta do jogo e anotou 15 pontos no primeiro período, comandando a vitória dos Cavaliers que fizeram 42 pontos.

O segundo período foi mais equilibrado. Bradley Beal fazia a diferença para a equipe da casa, mas John Wall não estava em boa noite e isso não era o suficiente. LeBron James fez mais nove pontos e chegou a marca de 24 no primeiro tempo. Os Cavs ainda tiveram Derrick Rose em boa noite, que retornou de lesão anotando 18 dos 20 pontos dele no jogo somente no primeiro tempo.

LeBron James faz 57 pontos e Cavs vencem Wizards

O Cleveland Cavaliers manteve a superioridade no segundo tempo. LeBron James fez 15 dos 30 pontos da equipe no terceiro quarto e comandou a vitória no período por 30 a 27, colocando a vantagem dos Cavs em 11 pontos.

No último quarto o Washington Wizards tentou esboçar uma reação, mas a noite era de LeBron James, que estava impossível. Além dos 15 pontos no terceiro período, o ala marcou mais 19 no último quarto e terminou a partida com 57, a segunda maior marca da carreira.

LeBron James fez a maior pontuação da temporada e alcançou 29 mil pontos na carreira (Foto: Divulgação/NBA)

Destaques do jogo

Washington Wizards

Bradley Beal: 36 pontos

John Wall: 13 pontos e 15 assistências

Kelly Oubre Jr: 21 pontos

Cleveland Cavaliers

LeBron James: 57 pontos, 11 rebotes e 7 assistências

Derrick Rose: 20 pontos

Jae Crowder: 17 pontos