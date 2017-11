Brook Lopez brilha, Lakers batem Nets e conquistam quarta vitória na temporada

O Los Angeles Lakers se recuperou da derrota sofrida para o Portland Trail Blazers e bateu o Brooklyn Nets, na madrugada deste sábado (4), por 124 a 112. O destaque da partida foi o experiente pivô Brook Lopez, que anotou 34 pontos e pegou 10 rebotes, além de marcar seis bolas de três em oito tentativas.

A partida ficou marcada pelo reencontro de D'Angelo Russell com os Lakers. Porém, apesar dos 17 pontos, o armador teve atuação apagada. No início da temporada, Russell foi trocado após a chegada de Lonzo Ball, que por sua vez teve mais uma atuação tímida com apenas seis pontos, cinco rebotes e sete assistências.

Após dois jogos seguidos, o Los Angeles Lakers terá um dia de folga e volta à quadra no domingo (5), quando recebe o Memphis Grizzlies. Já o Brooklyn Nets só joga na segunda-feira (6), quando visita o Phoenix Suns e continua dando sequência a viagem na costa oeste.

Lonzo Ball e D'Angelo Russell se enfrentaram pela primeira vez (Foto: Divulgação/NBA)

Lakers desequilibra a partida no segundo quarto e abre vantagem

O Los Angeles Lakers começou melhor na partida. Lonzo Ball abriu o caminho da vitória, embora tenha tido outra atuação apagada. Entre os titulares, Brandon Ingram foi o destaque no primeiro quarto, mas o Brooklyn Nets ameaçou durante todo o tempo.

Com a entrada dos reservas em quadra, Clarkson liderou a equipe da casa e os Lakers abriram uma vantagem de sete pontos. Porém, nos dois minutos finais do primeiro período, os Nets reagiram e conseguiram diminuir para apenas um ponto (30 a 29).

O começo do segundo quarto foi equilibrado e os Nets conseguiram a igualdade do placar, mas aos poucos os Lakers foram se organizando e melhoraram defensivamente. Na frente, Kuzma conseguiu 17 pontos até o intervalo e liderou os Lakers, que abriram nove de vantagem (64 a 55).

Kyle Kuzma foi titular pela primeira vez e se destacou com 21 pontos (Foto: Divulgação/NBA)

Brook Lopez faz a diferença e Lakers vencem a quarta na temporada

O desequilíbrio do segundo quarto não aconteceu em nenhum momento no segundo tempo inteiro. Apesar da vantagem dos Lakers, os Nets sempre ameaçaram, mas em nenhum momento conseguiu igualar o placar ou assumir a liderança.

No terceiro quarto, Brook Lopez começou a desequilibrar o jogo contra a ex-equipe. O pivô acertou a mão do perímetro e anotou quatro bolas de três. Os Lakers abriram 11 pontos de vantagem ao final do período.

No último quarto, as constantes faltas dos Lakers ajudaram os Nets a diminuir a diferença e ameaçar a liderança. Mas a noite era de Brook Lopez. O pivô fez nove pontos no período e garantiu a quarta vitória na temporada do time da Califórnia.

Destaques do jogo

Los Angeles Lakers

Brook Lopez: 34 pontos, 10 rebotes e 3 tocos

Kyle Kuzma: 21 pontos e 13 rebotes

Brandon Ingram: 18 pontos e 10 rebotes

Brooklyn Nets

D'Angelo Russell: 17 pontos, 7 rebotes e 7 assistências

Allen Crabbe: 25 pontos

Rondae Hollis-Jefferson: 21 pontos