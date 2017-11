Warriors passam pelo Heat e chegam a quatro vitórias consecutivas

Em mais uma vitória do Golden State Warriors na temporada, a vítima desta vez foi o Miami Heat. Os Warriors receberam o Heat na Oracle Arena para tentarem se manter na cola do líder da Conferência Oeste, o Houston Rockets, e conquistaram uma grande vitória por 97 a 80. Depois de um primeiro tempo de partida equilibrado, vale destacar o grande segundo tempo esmagador dos Warriors, liderados por grande atuação de Kevin Durant com 21 pontos, 8 rebotes e 6 assistências.

Além de Kevin Durant, outros nomes relevantes na partida pelo lado dos Warriors foram Draymond Green com 18 pontos e 9 rebotes e Stephen Curry com 16 pontos e 5 rebotes. Pelo Miami Heat, os principais nomes foram James Johnson com 21 pontos e 9 rebotes e Goran Dragic com 19 pontos e 4 assistências.

Com a vitória sobre o Heat, os Warriors agora chegam a quatro vitórias consecutivas na temporada, somando 8-3 no seu histórico e ficando na 2ª posição da Conferência Oeste, empatado com o líder Houston Rockets que também possui 8-3. Por outro lado, o Heat que vinha de vitória, agora soma 4-6 negativo na temporada e é o 13º colocado na Conferência Leste.

Próximas partidas: As duas equipes voltam às quadras na quarta-feira (08). O Miami Heat jogará primeiro, onde enfrenta o Phoenix Suns fora de casa, na Talking Stick Resort Arena, às 00h00. Já os Warriors, farão o último jogo da noite, entrando em quadra às 01h30, no duelo contra o Minnesota Timberwolves, novamente na Oracle Arena.

Com início equilibrado, Warriors tem superioridade no primeiro tempo

Começando a partida bem equilibrada, as duas equipes fizeram um bom primeiro período disputado e com o placar de jogo sempre apertado, além de disputas pela liderança. Os Warriors foram melhores no início do quarto, mas o Heat ainda chegou a liderar, antes dos Warriors terminarem o quarto recuperando a liderança. O primeiro período terminou em 22 a 21 para os Warriors, com Draymond Green anotando 8 pontos para o Golden State e James Johnson com 7 pontos para o Heat.

O segundo período de partida continuou com o equilíbrio das duas equipes, onde trocaram a liderança do placar por diversas vezes. Porém não demorou muito e na segunda metade do quarto, os Warriors começaram a engrenar e começaram a abrir larga vantagem sobre o Heat. Terminando primeiro tempo com 13 pontos de vantagem para os Warriors e 50 a 37 no placar, a equipe da casa era liderada por Kevin Durant com 14 pontos, enquanto no Heat Johnson e Dragic tinham 10 pontos cada.

Warriors dominam segundo tempo e esmagam o Heat

Voltando do intervalo com uma grande vantagem de 13 pontos e aumentando pouco a pouco, os Warriors desenhavam uma vitória tranquila sobre o Heat. Ainda que a equipe de Miami tentasse uma reação e diminuísse a vantagem, não conseguiam encostar no placar e os Warriors novamente aumentavam a diferença. O terceiro período de jogo terminou em 75 a 57 para os Warriors, com Kevin Durant anotando 16 pontos e James Johnson 17 pontos.

Entrando no último quarto de jogo com vitória provisório dos Warriors por 18 pontos de vantagem, só uma atuação impecável do Heat poderia virar a partida no último período de jogo. Com o domínio na partida, os Warriors conseguiram administrar o placar e conquistaram a vitória tranquila sem dificuldades. A partida terminou com o placar de 97 a 80 para os Warriors, que chegaram a quatro vitórias seguidas na liga. Kevin Durant e James Johnson foram os cestinhas da partida com 21 pontos para cada.

Destaques da partida:

Golden State Warriors

Kevin Durant: 21 pontos, 8 rebotes, 6 assistências e 3 tocos

Draymond Green: 18 pontos e 9 rebotes

Stephen Curry: 16 pontos, 5 rebotes e 4 assistências

Miami Heat

James Johnson: 21 pontos, 9 rebotes, 6 assistências e 3 roubos

Goran Dragic: 19 pontos, 4 assistências e 3 rebotes