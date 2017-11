Antetokounmpo brilha, mas Cavaliers batem Bucks e encerram sequência de derrotas em casa

Na noite dessa terça-feira (7), o Cleveland Cavaliers recebeu o Milwaukee Bucks na Quicken Loans Arena e venceu por 124 a 119. Depois de uma série de derrotas em casa, os Cavs finalmente voltam a vencer em seus domínios, mesmo tendo que enfrentar um inspirado Giannis Antetokounmpo.

Próximas partidas: os Cavs voltam a quadra na próxima quinta-feira, às 23h, quando visitarão o Houston Rockets no Toyota Center. Já os Bucks visitarão o San Antonio Spurs no sábado, à 0h, no AT&T Center.

Cavaliers começam melhores, mas Bucks viram no primeiro tempo

Logo no primeiro quarto, os Cavs se mostraram superiores, jogando melhor que nas últimas partidas. Com mais disposição ofensiva e defensiva, o destaque foi Kevin Love, que anotou 12 pontos e 5 rebotes. Assim, os mandantes conseguiram abrir boa vantagem e venceram o período inicial por 39 a 28.

Com o decorrer do jogo, no entanto, a diferença só caiu. Os Bucks contaram com a boa atuação de Khris Middleton e Giannis Antetokounmpo para encostar no adversário e virar o jogo. Os Cavs até tentaram reagir e voltar à liderança, mas os visitantes foram para o intervalo vencendo por 67 a 65.

Demora, mas Cavs abrem vantagem e vencem o jogo

O terceiro quarto foi bastante equilibrado. Apesar de Cleveland recuperar a vantagem com bom trabalho ofensivo, a "Aberração Grega" apareceu novamente para impedir que a diferença aumentasse muito. Assim, os Cavs venceram o penúltimo período por 94 a 90.

Foi somente no último quarto que o jogo se decidiu. Enquanto os Bucks erravam em ambos os lados da quadra, os Cavs aproveitavam e abriram uma vantagem de dois dígitos. Milwaukee até chegou a diminuir a diferença, mas Antetokounmpo fez sua sexta falta e foi ejetado. Com isso, Cleveland finalizou o jogo vencendo por .

Destaques da partida

Cleveland Cavaliers

Kevin Love: 32 pontos e 16 rebotes

LeBron James: 30 pontos, 8 rebotes e 9 assistências

J.R. Smith: 20 pontos

Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo: 40 pontos e 9 rebotes

Khris Middleton: 20 pontos, 7 rebotes e 11 assistências

Malcolm Brogdon: 22 pontos, 5 rebotes e 6 assistências

Mirza Teletovic: 16 pontos