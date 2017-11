Celtics vencem Lakers e conquistam décima vitória seguida na temporada

O clássico entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers marcou a rodada desta quarta-feira (8) na NBA. No embate entre as franquias mais tradicionais da liga, os Celtics levaram a melhor e venceram os rivais por 107 a 96, no TD Garden, em Boston, conquistando a décima vitória consecutiva na temporada. Kyrie Irving e Aron Baynes combinaram 40 pontos e foram os destaques da partida.

Após a derrota para o maior rival, o Los Angeles Lakers continua a viagem pela costa leste e volta a quadra já nesta quinta-feira (9), contra o Washington Wizards. Já o próximo confronto do Boston Celtics está marcado para a sexta-feira (10), contra o Charlotte Hornets.

Celtics dominam no começo, mas Lakers se recuperam no segundo quarto

O início do primeiro quarto foi equilibrado até a metade do período. O Boston Celtics chegou a abrir uma pequena vantagem, mas viu o Los Angeles Lakers encostar no placar. Entretanto, os últimos cinco minutos foi de domínio celta. Com melhor aproveitamento nos arremessos e aproveitando as falhas de marcação do rival, a equipe da casa fez 33 pontos, com grande atuação de Kyrie Irving, e abriu 18 pontos de frente.

Kyrie Irving deu trabalho a defesa dos Lakers e protagonizou grandes jogadas (Foto: Divulgação/NBA)

Após começar mal, os Lakers foram se organizando aos poucos durante o segundo quarto e começou a reação. A entrada de Julius Randle deixou a equipe mais agressiva e o ala-pivô se tornou um dos destaques da partida mostrando muita vontade. Superior no segundo período, os Lakers conseguiram cortar a vantagem dos Celtics, que chegou a ser mais de 20 pontos, para apenas nove.

Lakers tentam reação, mas Celtics vencem e conquistam a décima vitória seguida

O Los Angeles Lakers manteve a superioridade imposta durante o segundo período também no terceiro quarto e continuou a reação, conseguindo deixar a diferença da vantagem do Boston Celtics em apenas uma bola. Destaque para o trio Brandon Ingram, Jordan Clarkson e Julius Randle. Porém, a falta de experiência e afobação na hora de decidir as jogadas atrapalharam a equipe, que não conseguiu igualar o placar.

Julius Randle melhorou o time dos Lakers ofensivamente (Foto: Divulgação/NBA)

Para a sorte do Boston Celtics, os Lakers não conseguiram empatar ou assumir a frente do placar. Nos minutos finais do terceiro quarto, a equipe dos Celtics começou a interromper a reação do rival. Terry Rozier, Marcus Smart e Aron Baynes foram fundamentais durante a partida e colocaram a vantagem da equipe em seis pontos na ida para o último quarto.

Kyrie Irving retornou para a quadra no último quarto e liderou os Celtics rumo a décima vitória consecutiva na temporada. Os Lakers continuaram afobados, tomando decisões erradas no ataque e perderam a chance de equilibrar a partida.

Aron Baynes dominou o garrafão dos Lakers (Foto: Divulgação/NBA)

Destaques da partida

Boston Celtics

Kyrie Irving: 19 pontos, 6 rebotes e 5 assistências

Aron Baynes: 21 pontos e 8 rebotes

Marcus Morris: 18 pontos

Terry Rozier: 14 pontos e 8 rebotes

Los Angeles Lakers

Brandon Ingram: 18 pontos e 7 rebotes

Jordan Clarkson: 18 pontos e 5 rebotes

Julius Randle: 16 pontos e 12 rebotes

Lonzo Ball: 9 pontos, 5 rebotes, 6 assistências e 4 tocos