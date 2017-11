Warriors superam ausência de Durant, batem Timberwolves e lideram Conferência Oeste

Com mais uma grande atuação na temporada e chegando a sua quinta vitória consecutiva, o Golden State Warriors recebeu o Minnesota Timberwolves na Oracle Arena e conquistou outra grande vitória. Mesmo desfalcados de Kevin Durant, os Warriors superaram o Timberwolves pelo placar de 125 a 101 e agora lideram a Conferência Oeste com 9 vitórias e 3 derrotas. Os destaques da partida foram Klay Thompson com 28 pontos e Stephen Curry com 22 pontos, 8 rebotes e 8 assistências.

Recuperando o seu bom basquete depois de um começo conturbado na temporada, os Warriors chegaram a cinco vitórias seguidas na temporada, superando a equipe de Minnesota que também vive bom momento e soma 7 vitórias. Os destaques do Timberwolves na partida foram Karl-Anthony Towns com 16 pontos e 12 rebotes, junto com Andrew Wiggins com 17 pontos, 6 rebotes, 4 roubos e 3 assistências.

Depois de vencer os Wolves, os Warriors somam agora 9 vitórias e 3 derrotas na temporada, ultrapassando o Houston Rockets na tabela e liderando a Conferência Oeste. Por sua vez, o Minnesota fica com as mesmas 7 vitórias e agora soma 4 derrotas, permanecendo na terceira colocação do Oeste.

Próximas partidas: as duas equipes voltam às quadras apenas no sábado (11), onde os Warriors jogarão às 22h30 contra o Philadelphia 76ers, na Oracle Arena e o Timberwolves visita o Phoenix Suns na Talking Stick Resort Arena, às 00h.

Timberwolves começa bem, mas Warriors lidera

Com bom início de jogo com, os Wolves começaram bem na partida e chegaram a liderar boa parte do primeiro período. Tendo quase domínio total do quarto, a equipe visitante chegou a ter seis pontos de vantagem, mas com os Warriors convertendo duas bolas de três seguidas nos segundos finais, a equipe da casa empatou a partida no final do quarto, terminando com 22 a 22 no placar. Stephen Curry anotou 7 pontos e Andrew Wiggins 8 pontos.

No segundo período a partida continuou equilibrada, mas desta vez foi os Warriors quem lideraram o quarto. Ainda que os Wolves tivessem chegado na liderança do placar duas vezes, o Golden State dominou o período e conseguiu levar a vantagem para o intervalo. O primeiro tempo de partida terminou com o placar a favor dos Warriors em 51 a 50. Stephen Curry foi o cestinha do primeiro tempo com 14 pontos, seguido de Taj Gibson com 10 pontos nos Wolves.

Warriors dispara no placar e garante vitória tranquila

Voltando com tudo no segundo tempo, os Warriors entraram no terceiro período com muita vontade e logo abriram boa vantagem sobre o Minnesota. Com um terceiro período impecável e ‘on fire’ a equipe do Golden State anotou 44 pontos no quarto e esmagou os Wolves que não conseguiram segurar o forte ataque dos Warriors. O terceiro período terminou com o placar de 95 a 76 para os Warriors, com Curry anotando 22 pontos e Wiggins 15 pontos.

Entrando no período final com 19 pontos de vantagem, o Golden State continuou castigando os Wolves que não conseguiram se recuperar na partida e pareciam entregues. Com a vitória dos Warriors cada vez mais certa, a equipe da casa manteve sua força ofensiva e aumentou mais ainda sua vantagem, terminando a partida com o placar de 125 a 101, garantindo a quinta vitória seguida da equipe na temporada. Klay Thompson anotou 28 pontos no jogo e foi o cestinha da equipe.

Destaques da partida:

Golden State Warriors

Stephen Curry: 22 pontos, 8 rebotes e 8 assistências

Klay Thompson: 28 pontos, 5 rebotes e 3 assistências

Minnesota Timberwolves

Andrew Wiggins: 17 pontos, 6 rebotes, 4 roubos e 3 assistências

Karl-Anthony Towns: 16 pontos e 12 rebotes