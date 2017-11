Irving se machuca no começo, mas Celtics superam Hornets e conquistam 11ª vitória seguida

Sem os principais jogadores da equipe, o Boston Celtics conseguiu uma grande vitória de virada na noite desta sexta-feira (10) contra o Charlotte Hornets. Sem Gordon Hayward e Al Horford, o time de Brad Stevens ainda perdeu Kyrie Irving no começo do jogo e foi para o intervalo perdendo por 16 pontos, mas conseguiu virar a partida nos minutos finais do segundo tempo e conquistou a 11ª vitória seguida na temporada.

Kyrie Irving se machucou ainda no primeiro minuto de jogo, quando sofreu uma cotovelada acidental do companheiro Aron Baynes, na tentativa de marcar um arremesso de Kemba Walker. O jogador foi para o vestiário e com suspeita de concussão não pôde retornar para a partida.

Com Kyrie Irving e Al Horford como dúvidas, o Boston Celtics volta a quadra no próximo domingo (12), quando recebe o Toronto Raptors. Já o Charlotte Hornets só joga na quarta-feira (15), contra o Cleveland Cavaliers, também como mandante.

Irving se machuca no começo do jogo e Hornets domina Celtics

Já sem Gordon Hayward pelo restante da temporada e ainda sem Al Horford que se recupera de uma pancada na cabeça, o Boston Celtics perdeu o astro Kyrie Irving logo no primeiro minuto de partida. Na tentativa de marcar Kemba Walker, o armador sofreu uma cotovelada do companheiro Aron Baynes e foi direto para o vestiário com suspeita de concussão.

Kyrie Irving jogou apenas um minuto (Foto: Divulgação/NBA)

Sem seus três principais jogadores do elenco, a responsabilidade da equipe de Brad Stevens ficou em cima dos jovens Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart. O Charlotte Hornets aproveitou-se disso e dominou o primeiro quarto, vencendo por 15 pontos de vantagem.

O segundo quarto foi um pouco diferente do primeiro. O Boston Celtics reagiu e a partida ficou mais aberta. O Charlotte Hornets venceu o segundo período por apenas um ponto diferença e os Celtics pareciam demonstrar uma reação.

Os Celtics melhoraram na partida após a entrada de Terry Rozier e Shane Larkin, que contribuíram combinando 17 pontos. Porém, do outro lado os Hornets tinham Kemba Walker, que deu 10 assistências antes do intervalo, e Frank Kaminsky que foi o cestinha da primeira metade do jogo com 14 pontos.

Frank Kaminsky fez 14 pontos no primeiro tempo (Foto: Divulgação/NBA)

Celtics se recuperam, viram o jogo e vencem a 11ª seguida na temporada

O Boston Celtics começou a recuperação ainda no segundo quarto e manteve o bom trabalho coletivo durante o terceiro período. Com outra postura no segundo tempo, a equipe de Brad Stevens incomodava o Charlotte Hornets e foi diminuindo aos poucos a desvantagem no placar.

Com boa atuação de Rozier, Theis e Larkin saindo do banco, os reservas foram fundamentais para os Celtics vencerem o terceiro quarto por 23 a 19, deixando a diferença em 12 pontos e mantendo a equipe viva no jogo.

O bom momento dos Celtics permaneceu no último quarto. Com uma diferença de 16 a 3 na primeira metade do período, a equipe de Brad Stevens assumiu a liderança do placar com Jaylen Brown, Shane Larkin e Jayson Tatum como destaques.

Os últimos minutos foram emocionantes no TD Garden. Os Celtics abriram quatro pontos de vantagem, mas Kemba Walker conseguiu diminuir para apenas um ponto após vacilo de Marcus Morris no ataque. O armador do Charlotte Hornets ainda teve a bola decisiva do jogo nas mãos, mas errou o arremesso.

Destaques do jogo

Boston Celtics

Jayson Tatum: 16 pontos

Marcus Morris: 14 pontos e 7 rebotes

Jaylen Brown: 10 pontos e 13 rebotes

Terry Rozier: 15 pontos, 7 rebotes e 4 assistências

Shane Larkin: 16 pontos

Charlotte Hornets

Kemba Walker: 20 pontos, 5 rebotes e 11 assistências

Frank Kaminsky: 14 pontos

Dwight Howard: 6 pontos e 11 rebotes