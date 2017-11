Lonzo Ball faz triplo-duplo mais jovem da NBA, mas não evita derrota dos Lakers contra Bucks

Pela segunda noite seguida o Milwaukee Bucks conquistou uma vitória na NBA. Após bater o San Antonio Spurs na noite de sexta-feira, a vítima da vez foi o Los Angeles Lakers, neste sábado (11). Mais uma vez Giannis Antetokounmpo foi o destaque do jogo. Com 33 pontos e 15 rebotes, o grego comandou a vitória por 98 a 90. Foi a sexta vitória dos Bucks na temporada.

Com apenas 20 anos e 15 dias, Lonzo Ball se tornou o jogador mais jovem a fazer um triplo-duplo. O armador colaborou com 19 pontos, 12 rebotes e 13 assistências, superou a marca que pertencia a LeBron James, mas não evitou a terceira derrota seguida dos Lakers.

Após duas vitórias em dois jogos seguidos, o Milwaukee Bucks volta a jogar somente na segunda-feira (13), quando recebe o Memphis Grizzlies. Já o Los Angeles Lakers, após duas derrotas em dois jogos seguidos, visita o Phoenix Suns no Arizona no mesmo dia, encerrando uma sequência de jogos longe de casa.

Lonzo Ball e Antetokounmpo se destacam em primeiro tempo equilibrado

O primeiro tempo foi equilibrado e as duas equipes alternaram na liderança do placar durante diferentes momentos. O Los Angeles Lakers começou melhor na primeira metade do quarto inicial, com Lonzo Ball comandando a equipe com seis pontos, três rebotes, três assistências, duas roubadas e um toco.

Na metade final do primeiro quarto foi a vez do Milwaukee Bucks assumir o controle da partida. Com a entrada de Malcolm Brogdon e com Giannis Antetokounmpo mais uma vez imparável, os Bucks dominaram o jogo e venceram o período por 24 a 17.

Entretanto, os Lakers se recuperaram na partida com a entrada de alguns jogadores da segunda unidade, casos de Jordan Clarkson e Julius Randle. Juntos de Lonzo Ball, que foi para o intervalo com 11 pontos e 10 assistências, o time de Los Angeles conseguiu 14 pontos na primeira metade do segundo quarto, assumiram a liderança e abriram cinco pontos de frente.

Os Bucks novamente voltaram a reagir na parte final do quarto. Para isso, Giannis Antetokounmpo teve de voltar a quadra e liderar a equipe, indo para o intervalo como o cestinha do jogo com 15 pontos. Embora não tenha evitado a derrota dos Bucks por 32 a 27 no segundo período, foi fundamental para o time ir para o intervalo liderando o jogo por 51 a 49.

Lonzo Ball anota triplo-duplo mais jovem da história, mas Bucks vencem Lakers

O terceiro período começou mais equilibrado, mas só até o momento em que os Lakers começaram a desperdiçar ataques e errar passes. Foram oito passes errados, além de diversas faltas ofensivas e lances livres perdidos, que renderam ao Bucks a vitória no quarto por 26 a 18, abrindo uma confortável vantagem de dez pontos.

Durante o último quarto, Lonzo Ball se tornou o jogador mais jovem a fazer um triplo-duplo na NBA, superando a marca de LeBron James. Mas isso e nem os 21 pontos de Kyle Kuzma foram suficientes para virar a partida contra os Bucks.

Lonzo Ball fez o triplo-duplo mais jovem da história da NBA (Foto: Divulgação/NBA)

Com 33 pontos e 15 rebotes, Giannis Antetokounmpo comandou a sexta vitória da equipe na temporada. O ala mais uma vez esteve impossível de ser marcado e em nenhum momento os Bucks deixaram os Lakers diminuírem a vantagem, vencendo a partida por 98 a 86.

Destaques do jogo

Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo: 33 pontos e 15 rebotes

Malcolm Brogdon: 16 pontos

Krhis Middleton: 13 pontos

Los Angeles Lakers

Lonzo Ball: 19 pontos, 12 rebotes, 13 assistências, 3 roubadas e 4 tocos

Kyle Kuzma: 21 pontos e 11 rebotes

Julius Randle: 17 pontos e 9 rebotes