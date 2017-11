Após início devagar, Paul George finalmente desponta no Thunder

Divulgação/NBA

O ala Paul George finalmente vem atuando como um verdadeiro All-Star e mostrando todo o seu talento com a camisa do Oklahoma City Thunder. Após ser trocado pelo Indiana Pacers, George demorou a se entrosar com seus novos companheiros de time. Nos últimos dois jogos, teve atuações sólidas: 42 pontos, 9 rebotes, 7 assistências e 3 roubos na vitória contra o Los Angeles Clippers e 37 pontos, 8 rebotes e 5 assistências no triunfo diante do Dallas Mavericks. Além disso, teve aproveitamento de 41,7% da linha de três, o melhor da carreira.

Dividir a bola com estrelas como Russell Westbrook e Carmelo Anthony parecia ser uma tarefa bem difícil para o jogador, que estava com médias baixas em relação as temporadas anteriores com o time de Indianápolis. Por outro lado, as atuações defensivas de Paul George se manteve sólidas desde o primeiro jogo pelo Thunder. O jogador lidera a liga em roubos de bola, com média de 2,5 por jogo. Nada surpreendente já que foi eleito três vezes para os times de defesa.

A ascensão de seu jogo será fundamental para o crescimento do Thunder e, principalmente, para o time chegar ao seu objetivo que é avançar para a segunda rodada dos playoffs e disputar o título de conferência com as grandes forças do oeste, o Golden State Warrios e Houston Rockets. A equipe pode evoluir bastante e, para atingir seu objetivo, o técnico Billy Donovan terá bastante trabalho para organizar o jogo envolvendo da melhor forma possível o trio de estrelas formado por Westbrook, Paul George e Carmelo Anthony.

Com seis vitórias e sete derrotas na temporada e buscando entrar na zona de classificação para os playoffs, o próximo desafio do Oklahoma City Thunder será na próxima quarta-feira (15) quando receberá o Chicago Bulls na Chesapeake Energy Arena.