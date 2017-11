Boston Celtics supera Brooklyn Nets e vence 13ª partida seguida na NBA

O Boston Celtics venceu o Brooklyn Nets na noite desta terça-feira (14) e atingiu a 13ª vitória consecutiva na competição. Kyrie Irving, que retornava de lesão no nariz, fato que o fez utilizar uma máscara de proteção, anotou 25 pontos e comandou a vitória por 109 a 102. Os Celtics também contaram com ótima atuação de Marcus Morris, que anotou duplo-duplo, 21 pontos e 10 rebotes. Os Nets, que não tinham D’Angelo Russell fora por lesão, tiverem como destaques Spencer Dinwiddie, com 12 pontos e 11 assistências, e Joe Harris, que anotou 19 pontos vindo do banco de reservas.

Com 13 vitórias e duas derrotas, o líder da Conferência Leste, Boston Celtics, volta à quadra na noite desta quinta-feira (16), quando recebe o Golden State Warriors, no TD Garden. Os Nets, por sua vez, que detêm uma campanha de cinco vitórias e nove derrotas, recebem, na sexta-feira (17), o Utah Jazz, no Barclays Center.

Boston Celtics vence a 13ª partida seguida

O jogo começou com grande atuação de Boston, que chegou a liderar por 11 pontos. O domínio celta permaneceu por todo o período, que foi vencido por 30 a 21. No segundo quarto, o jogo coletivo de Brooklyn começou a funcionar. Foram 15 assistências do time de Nova York durante o primeiro tempo, os ajudando a buscar o placar e levar para o intervalo o resultado de 62 a 62.

Na volta do intervalo, mais uma vez Boston desgarrou no placar, tendo uma sequência de 19 pontos contra apenas 6 dos Nets. Ao final do terceiro período, o jogo estava 80 a 71 para os Celtics. Foi no último quarto que a estrela de Marcus Morris brilhou e ajudou Boston a ficar com a vitória: o ala-pivô anotou 11 de seus 21 pontos durante o período. As boas atuações de Joe Harris e Spencer Dinwiddie não foram suficientes para conter Boston, que ficou com a vitória por 109 a 102.

Destaques do jogo

Boston Celtics

Kyrie Irving: 25 pontos e 5 assistências

Marcus Morris: 21 pontos e 10 rebotes

Al Horford: 17 pontos e 11 rebotes

Jason Tatum: 19 pontos

Brooklyn Nets

Joe Harris: 19 pontos

Spencer Dinwiddie: 12 pontos e 11 assistências

Rondae Hollis-Jefferson: 16 pontos e 9 rebotes