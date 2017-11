Embiid faz melhor pontuação da carreira e comanda vitória dos Sixers contra os Lakers

Com atuação de gala de Joel Embiid, o Philadelphia 76ers venceu o Los Angeles Lakers por 115 a 109, na noite desta quarta-feira (16). O pivô foi o destaque da partida ao anotar 46 pontos, 15 rebotes, 7 assistências e 7 tocos. Além dele, o calouro Ben Simmons fez mais um duplo-duplo com 18 pontos e 10 assistências, e ainda pegou 9 rebotes.

Do outro lado, Lonzo Ball deixou a desejar. A jovem promessa do Los Angeles Lakers teve péssimo aproveitamento nos arremessos e fez apenas dois pontos, ficando pelo segundo jogo seguido fora do último quarto. Por outro lado, Brandon Ingram (26 pontos) e Kyle Kuzma (24 pontos) anotaram as melhores pontuações da carreira e foram os destaques da equipe.

Após sofrer a nona derrota da temporada, os Lakers tentam se recuperar na sexta-feira (17), quando recebem o Phoenix Suns, time que já venceram duas vezes na temporada. Já os Sixers, após conquistarem a sétima vitória só voltam a quadra no sábado (18), quando reencontram os Warriors, mas desta vez em casa.

Primeiro tempo equilibrado

Com melhor aproveitamento nos arremessos, o Philadelphia 76ers começou superior na partida. Ben Simmons e Joel Embiid lideraram os Sixers que abriram vantagem na primeira metade do primeiro quarto e não tinham dificuldades nos duelos contra Lonzo Ball e Brook Lopez, respectivamente.

Ben Simmons se destacou no primeiro quarto (Foto: Divulgação/NBA)

Após o começo ruim, os Lakers se recuperaram na metade final do primeiro quarto após a entrada dos reservas. Randle e Bogut melhoraram a equipe na defesa e Brandon Ingram comandou as ações no ataque, sendo o destaque com 11 pontos. Com a melhora, os Lakers diminuíram a vantagem dos Sixers para apenas três pontos no fim do período.

No início do segundo quarto os Lakers assumiram a liderança do placar pela primeira vez. Kuzma anotou 10 pontos no primeiro tempo e foi o destaque da equipe no período, e por pouco não protagonizou uma bela enterrada em cima de Joel Embiid.

Entretanto, o aproveitamento ruim nos arremessos deixou os Lakers em desvantagem no primeiro tempo. O ponto de desequilíbrio a favor dos Sixers foi o pivô Joel Embiid, que fez 18 pontos e comandou as ações da equipe. Assim, os Sixers foram para o intervalo na frente vencendo por 58 a 54.

Embiid e Lonzo Ball viveram momentos opostos na partida (Foto: Divulgação/NBA)

Embiid brilha e Sixers vencem Lakers

A partida se manteve equilibrada durante o terceiro período. Os Sixers administraram a liderança por alguns minutos, aproveitando a ampla vantagem que Ben Simmons e Joel Embiid levavam contra Lonzo Ball e Brook Lopez. O calouro em péssima noite foi a decepção do jogo, tendo feito apenas dois pontos em 21 minutos.

Entretanto, Luke Walton mexeu bem na equipe e os Lakers voltaram para a partida. Ingram e Kuzma comandavam as ações na frente e ambos atingiram a melhor pontuação da carreira. Assim a equipe reagiu e venceu o terceiro período por 30 a 25, assumindo a liderança do placar apenas nos segundos finais.

Kuzma e Embiid atingiram a melhor pontuação da carreira (Foto: Divulgação/NBA)

Em meio a reação dos Lakers, Joel Embiid carregou os Sixers durante o quarto e manteve a equipe viva no jogo, além de alcançar a melhor marca da carreira em pontos. Além disso, contribuiu com rebotes, assistências e tocos. O pivô deu um show e comandava as ações e ainda mostrava muito repertório nas finalizações.

Com 46 pontos, 15 rebotes, 7 assistências e 7 tocos, Embiid brilhou e comandou a sétima vitória dos Sixers na temporada, mantendo Philly viva na briga por playoffs na Conferência Leste. Já os Lakers sofreram a nona derrota na temporada.

Destaques do jogo

Los Angeles Lakers

Brandon Ingram: 26 pontos e 11 rebotes

Kyle Kuzma: 24 pontos e 7 rebotes

Jordan Clarkson: 20 pontos

Philadelphia 76ers

Joel Embiid: 46 pontos, 15 rebotes, 7 assistências e 7 tocos

Ben Simmons: 18 pontos, 9 rebotes, 10 assistências e 5 roubadas

Robert Covington: 12 pontos e 6 rebotes